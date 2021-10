V reforme nemocníc sedia čísla, no chýba kontakt s realitou, myslí si Raši

Richard Raši počas rokovania 48. schôdze NR SR

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Reforma nemocníc sa tvorila "zhora dolu", čísla sedia, no chýba jej kontakt s realitou v regiónoch. Myslí si to poslanec Richard Raši (nezaradený). Dodal, že nespochybňuje cieľ, ktorý má spočívať v optimalizovaní cesty pacienta či v skrátení diagnostiky a liečby pacienta. Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) sa opozície opýtala, akú alternatívu ponúkajú. Dodala, že plán obnovy ráta s prílevom financií do zdravotníctva.