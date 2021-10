Rado Baťo sa vracia v plnej zbroji: Po Matovičovi prišiel rad na Krajčího, slová exministra sú vraj šialené!

archívne video

Druhú vlnu sme zvládli relatívne dobre, tvrdí Krajčí

Baťov najnovší kritický status prichádza práve v čase, keď Krajčí poskytol rozhovor pre portál hnonline.sk. V poslednom čase tiež priznal, že by sa mu pozdávala myšlienka plošného testovania a Matovič ho dokonca za tieto slová obhajoval. "My sme druhú vlnu zvládli relatívne dobre v nemocniciach, hoci sme mali veľa úmrtí," povedal v spomínanom rozhovore exminister a teraz poslanec Krajčí.

Toto vyjadrenie je šialené, tvrdí pobúrený Baťo

To bola jedna z citácii, ktorú si z rozhovoru odniesol kritik Baťo. "Tak riekol Marek Krajčí, bývalý minister, ktorý v posledných dňoch vstáva z politického hrobu s novým presvedčením, že Boh má s ním veľké plány. Samozrejme, Krajčího vyjadrenie je šialené. Vyzerá ako nepodarená verzia vtipu "operácia sa podarila, pacient zomrel,". Je nepredstaviteľné, aby takúto vetu vypustil vrcholový politik v polopríčetnej krajine. A už vôbec nie zdiskreditovaný exminister, ktorý má na svedomí najväčšiu tragédiu od svetovej vojny. ," tvrdí Baťo.

Rado Baťo Zdroj: FB / Rado Baťo

Vrátil sa aj ku Matovičovi a Kollárovi

Baťo si dokonca na Krajčího už našiel aj prezývku. "Lenže Marektodal má imunitu. Lebo na Slovensku to funguje tak, že ak sa dokážete vytrvalo správať ako magor alebo prasa, prejde vám všetko," kritizuje ďalej Krajčího Baťo. "Vaše výčiny zovšednejú, nad vašim konaním začnú mávať rukou médiá aj verejnosť. Získavate imunitu – to, čo by inému zlomilo väz, sa stáva súčasťou vášho politického šarmu. „To je náš Igor, to je náš Boris, oni sú skrátka takí,"," uštedril ďalší úškľabok Baťo.

Viac ho vraj dojal vlastný odchod, ako tisíce obetí pandémie

Baťo pokračuje ešte ostrejšie a výsledky pandémie z druhej vlny a následné pokračovanie jej manažovania prirovnal k normalizácii. "A vďaka normalizácii vyšinutosti chodí exminister zdravotníctva – ten, koho si história zapamätá ako človeka, ktorého dojala viac vlastná demisia než tisíce obetí pandémie – do televízie kydať na svojho nástupcu. Je zrejmé, že 12,5–tisíc mŕtvych Krajčímu nestačilo, aby sa navždy odpratal z verejného priestoru. Nie, navyše z rozhovorov, ktoré dáva do médií ZPH, je rovnako zrejmé, že táto dvojica spriada plán, ako sa zbaviť ministra Legvarského, aby sa Marektodal mohol vrátiť na výslnie," vyslovil názor Baťo.