Dajte nám svätý pokoj! Analytici zvozili Krajčího pod čiernu zem: Bez hanby sa vracia na scénu a poučuje!

BRATISLAVA – Marek Krajčí už niekoľko mesiacov nestojí na čele rezortu zdravotníctva, no ako bývalý minister, ktorého úradovanie ovplyvnila najmä pandémia koronavírusu, sa k téme stále živo vyjadruje. Nešetrí pritom kritikou súčasného stavu. To rozzúrilo analytikov, ktorí Krajčímu pripomenuli jeho vlastné maslo na hlave a poslali ho kade ľahšie.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa pustili do bývalého šéfa rezortu zdravotníctva zhurta. "Nejdeme sa venovať prešľapom pri interpretácií dát, keď bývalý minister nebol schopný vidieť v septembri 2020 silný nástup II. vlny, neskôr sníval o poklesoch krivky a zlomenom krku hnusobe, potom sa plakalo, ale nebol schopný buchnúť po stole, keď bolo treba, neskôr odmietol ponuky Pfizeru a Moderny a neobjednal ich dokonca ani nepustil do obehu Sputnik, keď mohol," vymenovali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Teraz sa však Krajčí podľa nich bez hanby vracia na scénu a poučuje. "Pritom je jasné, že by mal so sviečkami obehnúť slovenské cintoríny a kajať sa. Jediné, čo sa mu s partiou ´bojovníkov´ podarilo, je, že ´po druhej vlne sme výrazne premorení.´ Dajte nám pokoj pán Marek. Dajte nám svätý pokoj," odkázali mu.

Krajčímu pripomenuli vysoký počet úmrtí v čase, keď odchádzal z vedenia rezortu a tiež nízku mieru zaočkovanosti seniorov. "Darmo ste pustili v marci do čakárne a začali očkovať ľudí nad 50 rokov. V marci sa do očkovania 50 a 55 ročných pustila aj Veľká Británia, ale tá mala ľudí nad 80 rokov zaočkovaných nad 85 percent, išla prísne podľa veku a do nižších vekoviek až vtedy, keď mala kategóriu o 5 rokov starších zaočkovanú na 80 percent," porovnali. "Vy viete šíriť len nepravdy, fámy a grafy máte otočené. My ani dnes nemáme 80 a viac ročných zaočkovaných nad 60 percent a DSSky sme doočkovávali v máji," pokračovali.

NEUVERITEĽNÉ PRÍBEHY MAREKA KRAJČÍHO Z DRUHEJ VLNY 54 krát vyslovené TEST, TESTOVANIE, TESTOVAŤ za 12 minút (od 2:32 do... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, October 27, 2021

Smerom k bývalému ministrovi tiež adresovali poznámku, že riaditeľ jeho kancelária aj s manželkou boli pritom zaočkovaní do Troch kráľov. "A to majú spolu asi 80 rokov, nie každý osve," uviedli s tým, že výnimky a predbiehanie boli bežnou praxou.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ohradili sa aj proti tvrdeniu, že sme boli lídrom v očkovaní a tomu, že a vytkli mu, že v súvislosti s druhou vlnou sa od Vianoc sa nerobili elektívne operácie a zbytočne tak zomreli stovky ľudí. "Netušili ste aká bude situácia, nepracovali ste s dátami, snívali ste o 2000 a 1000 na konci januára, o deťoch v škole od februára. Mali sme 3000 a deti v škole až po Veľkej Noci. Dávali ste stávky s nami a prehrali všetky 3," odkázali Krajčímu.

"Mali ste plné nemocnice so 4000 pacientmi s potvrdeným covidom, ďalšie stovky a tisíce sa do nemocníc nedostali, kyslíkové rozvody nestíhali. Mali ste vo vami riadených nemocniciach pristavené mraziace kamióny a vy poviete, že ste niečo zvládli. Nestíhali krematória a vy hovoríte o tisícoch obetí, ako keby sme tu mali ISIS a nie manažovateľnú pandémiu," pokračovali v kritike.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Krajčímu tiež vytkli, že každého naokolo ohováral a smial sa z nich, ponižoval svoje okolie a vedcov a s nikým nespolupracoval. "...od žiadnej krajiny ste sa nepoučili, nič dobré ste neokopírovali, hlásali ste, že nás budú nasledovať iné krajiny a našou cestu nešiel (našťastie) nikto, doviedli ste Slovensko do cieľa s 15-tisíc úmrtiami, so zdravotníckym personálom v zdevastovanom stave, s unikajúcimi sestričkami, zdesenými doktormi, s rozvratom na ministerstve, nič ste nezreformovali," odkázali mu s tým, že najhoršie na tom, je že nič nepochopil a chodí po médiach "buntošiac" proti vlastným.

archívne video

Krajčí nedávno skritizoval súčasné manažovanie pandémie. Vytkol, že žiakom neboli na začiatku roka rozdané antigénové testy a poukazoval aj na podľa neho vysoké počty obetí. Vyjadril sa tiež, že by nebolo zlé zorganizovať pri zhoršujúcej sa situácii celoplošné testovanie. Kritika bola mierená na jeho nástupcu vo funkcii Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO).