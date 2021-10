Novela vysokoškolského zákona skráti externé štúdium a zmení voľbu rektora

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA – Návrh novely vysokoškolského zákona počíta so skrátením externého štúdia. Cieľom je aj zmena rektora verejnej vysokej školy. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania.