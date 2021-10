Dopravcovia bijú na poplach: Zásob AdBlue máme len na mesiac! Sulík má pre nich jasný odkaz

Už je to týždeň, čo najväčší výrobca hnojív na Slovensku Duslo Šaľa pomenovalo problém, s ktorým sa trápia. Pre zvyšovanie cien plynu a energií sa im pri výrobe hnojív drasticky zvýšili náklady a z toho dôvodu museli vo veľkom obmedziť výrobu. Ak by tak neurobili, pohybovali by sa v obrovských stratách – šéf Dusla hovoril o desiatkach miliónoch. Tým, že obmedzili výrobu, sú ich straty menšie, avšak rovnako dosahujú astronomické hodnoty. Aj z toho titulu sa začalo hovoriť o úplnom zastavení výroby.

S tým by však súvisel ďalší problém. Duslo totiž ako vedľajší produkt pri výrobe hnojív vyrába aj špeciálne aditívum, ktoré sa používa v dieselových motoroch s emisnou normou EURO 5 a 6. Inými slovami – v nových autách. Tie majú pri nádrži pohonnej hmoty aj ďalší uzáver, kde sa leje táto močovina s názvom AdBlue. Tá v naftových motoroch znižuje emisie a na tisíc kilometrov jej treba asi 0,75 litra. Ak by táto močovina v aute nebola, jednoducho by nenaštartovalo.

500-tisíc litrov

A to by bol problém nielen pre individuálnu dopravu, ale aj pre nákladnú dopravu a autobusy, ktoré spĺňajú normu EURO 5 či 6. Mohlo by sa zdať, že štát má zabezpečené zásoby pre prípad núdze – opak je však pravdou. Aj keď sa v sklade Štátnych hmotných rezerv nachádza zásoba pohonných hmôt, na močovinu AdBlue sa doteraz nemyslelo. V sklade tak nie je. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však tvrdí, že motoristi a cestujúci sa nemusia obávať.

Po stredajšom rokovaní vlády pred novinármi povedal, že aditíva AdBlue bude dostatok. Vydal totiž pokyn Správe štátnych hmotných rezerv, aby do skladu zabezpečila 500-tisíc litrov močoviny pre potreby štátu. „Rovnako dohodol s výrobcami a distribútormi AdBlue, aby činidlo predávali výlučne na priamu spotrebu a slovenským prepravcom,“ napísali z tlačového oddelenia rezortu hospodárstva. Sulík pritom deklaroval, že o tom ešte v stredu komunikoval priamo so šéfom Dusla Šaľa Petrom Bláhom, ktoré je jediným výrobcom AdBlue na Slovensku.

„Túto správu sme sa dozvedeli z tlačového prehlásenia pána ministra. Minister hospodárstva požiadal o možnosť preferencie slovenských prepravcov, ale nerozumieme pojmu slovenský prepravca – je to slovenská firma, slovenský vlastník, firma, ktorá podniká na Slovensku, ale má zahraničného akcionára, a podobne?“ upozornil Bláha. Podľa jeho slov je situácia s výrobou stále rovnaká a výrobu obmedzili na minimum z dôvodu vysokých cien zemného plynu. „Na slovenskom trhu však špekulanti nakupujú AdBlue, aby ho potom mohli ponúkať odberateľom za dvoj- až trojnásobnú cenu. Našim odberateľom, ktorí majú platné kontrakty, AdBlue naďalej dodávame,“ deklaroval Bláha. Stále však môže podľa jeho slov nastať situácia, že výrobu zastavia, a to v prípade, ak budú naďalej generovať stratu.

Treba zabrániť apokalypse, tvrdí Kremský

Podľa poslanca parlamentu a predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽaNO) by sa malo zamedziť špekulatívnemu predaju AdBlue do zahraničia. „Objavili sa informácie o špekulatívnom skupovaní zásob prísady AdBlue, ktorá sa potom predáva na čiernom trhu najmä v zahraničí. Vyzývam preto ministra hospodárstva SR, aby zvážil obmedzenie predaja AdBlue na čerpacích staniciach tak, aby sa dal tankovať iba priamo do nádrží vozidiel,“ povedal Kremský. Ako upozornil, plná nádrž AdBlue vydrží v bežnom osobnom aute aj na rok prevádzky, nejde teda o krízový stav, ktorý by si vyžadoval okamžité odstavenie vozidiel. Ak však vypukne panické skupovanie zásob, môže sa to prejaviť nedostatkom prísady pre zásobovanie, verejnú dopravu či záchranné služby. Obmedzený režim predaja môže pomôcť predchádzať takémuto krízovému stavu.

Dopravcovia majú zásoby na maximálne mesiac

Problémom sú však dve skutočnosti – na slovenskom trhu už ťažko zohnať AdBlue a ak ho aj motoristi zoženú, má oveľa vyššiu cenu ako pred niekoľkými týždňami. Môže za to dopyt to tomto špeciálnom aditíve. Druhým problémom je, že aj keď dopravné spoločnosti zareagovali na problém relatívne promptne, zásoby, ktoré majú, vydržia iba niekoľko dní.

Prvý viceprezident ČESMAD, ktoré združuje vodičov nákladných áut Pavol Piešťanský tvrdí, že vodiči si nakúpili zásoby, zväčša však im vystačí maximálne dva až tri týždne.

Prípadné problémy so zásobami môžu mať aj autobusové spoločnosti. Napríklad, spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje hromadnú dopravu s viac ako 1300 autobusmi, toto aditívum potrebuje pre 90 percent vozového parku.

Slovak Lines, ktorý zabezpečuje diaľkovú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, má údajne dostatočné zásoby. „Sme si vedomí všeobecného problému s močovinou AdBlue, avšak našej spoločnosti sa našťastie netýka. Naše zásoby sú vysoko postačujúce. Máme dojem, že na Slovensku sa tento problém primárne týka dodávateľa Duslo Šaľa, avšak my máme iného dodávateľa,“ uviedol hovorca spoločnosti Štefan Bako.

Zásoby na dva týždne, maximálne mesiac má SAD Dunajská Streda, ktorá zabezpečuje diaľkovú autobusovú dopravu v okolí Dunajskej Stredy, Galanty a Bratislavy.

Dopravný podnik Bratislava, ktorý zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v hlavnom meste, má rovnako zásoby zhruba na tri týždne. „Dopravný podnik Bratislava reaguje na aktuálnu situáciu na trhu, a preto si postupne vytvára núdzové zásoby AdBlue. Vzhľadom na nedostatok tohto kvapalného aditíva a jeho rastúcu cenu podnik oslovuje a hľadá ďalších dodávateľov na slovenskom a stredoeurópskom trhu,“ informoval hovorca spoločnosti Martin Chlebovec s tým, že špeciálne aditívum potrebuje asi 400 autobusov. Ak by AdBlue nebolo a tieto autobusy by „vypadli“ z prevádzky, mohlo by to výrazne ovplyvniť premávku MHD v hlavnom meste.

Promptne zareagovať sa podarilo aj Dopravnému podniku mesta Košice. Podľa hovorkyne Vladimíry Petrušovej navýšili kapacity externých nádrží, teda tzv. IBC kontajnerov o tretinu a majú tak zásoby na tri týždne. „Nášmu zmluvnému partnerovi sa zatiaľ darí AdBlue dodávať. Ak by sa vyskytol problém s týmto dodávateľom, máme v zálohe dvoch ďalších, ktorých v prípade potreby bezodkladne oslovíme s požiadavkou odberu AdBlue do vozidiel. V prípade nedostatku tejto zložky hrozí, že dieselové autobusy nebudú môcť premávať, čo negatívne ovplyvní našich cestujúcich. DPMK, a.s. využíva spolu až 131 autobusov na dieselový pohon,“ vysvetlila Petrušová.

Ako to vyzerá v Bratislave a okolí

Boli sme sa na vlastné oči pozrieť, aká je situácia v Bratislave a okolí. Hneď, ako sme vošli na prvú benzínku v bratislavskej Dúbravke, uvideli sme, že ešte nejaké 2,5-litrové „bandasky“ sa dajú zohnať. Cena bola takmer 14 eur. Následne sme sa vybrali na čerpaciu stanicu na diaľnici v smere do mesta – tam nás informovali, že AdBlue majú na stojanoch, no nikde sme ho nevideli. Presunuli sme sa do Šamorína, kde sme obišli dve známe čerpacie stanice – ani na jednej sme však špeciálne aditívum nenašli.

