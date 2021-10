Poslanci budú v utorok pokračovať rokovaním o vyslovení nedôvery ministrovi Sulíkovi

Právnu normu predložil nezaradený poslanec Miroslav Urban, odídenec z ĽSNS. Zákon sa okrem iného týka toho, aby v školách, v škôlkach či v zariadeniach sociálnej starostlivosti nemohla byť neplnoletým osobám prezentovaná LGBT ideológia.

Zámerom návrhu je tiež to, aby médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu nemohli reklamovať ani vysielať obsah dostupný neplnoletým osobám, ktorý by mohol narúšať ich duševný a morálny vývoj. Podľa návrhu to má zahŕňať pornografiu, zmeny pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.