ŽSR nemajú peniaze na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave, hovorí minister Doležal

Minister dopravy Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nemajú vlastné finančné zdroje na to, aby dokázali zrekonštruovať hlavnú železničnú stanicu v Bratislave a vôbec už nemajú peniaze na developovanie celého okolitého územia. Vyhlásil to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a naznačil, že situáciu by mohol vyriešiť súkromný investor.