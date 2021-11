Dunajská Streda je červená: Tvrdá kritika hygienikov zo Šamorína! Situácia sa nezlepšuje

Od pondelka 1. novembra sa mapa COVID automatu sfarbila prevažne do bordova a čierna. Už aj na západnom Slovensku blízko Bratislavy nájdeme okresy v druhom najprísnejšom režime – konkrétne okresy Senec a Pezinok. Bratislava nateraz ostáva v oranžovej farbe, Dunajská Streda sa prefarbila do červena. To sa však nepáči OZ Moderný Šamorín a s novými opatreniami v okrese nesúhlasia. Dôvodov majú viacero.

Podľa ich slov je súčasne nastavený COVID automat prísny, ale spravodlivý a účinný v boji s pandémiou. So zaradením okresu Dunajská Streda, kam mesto Šamorín územne spadá, však nesúhlasia z viacerých dôvodov.

„Skoro 30% pozitívnych nášho okresu tvoria žiaci a tam žiaden automat nezastaví šírenie vírusu, lebo v pokračujúcom prezenčnom vzdelávaní to proste bude stále rovnako zdroj roznášaniu vírusu,“ napísali s tým, že okrem iného majú v zálohe aj žolíka za zaočkovanosť seniorov. Ten im môže pomôcť v prípade, ak by sa museli zafarbiť na mape COVID automatu do horšej farby. To sa stalo, avšak hygienici nateraz túto možnosť nevyužili. Na dosah majú aj druhého žolíka, v súčasnosti je v okrese druhou dávkou zaočkovaných 73,91 percenta seniorov nad 50 rokov. Na druhého žolíka je potrebných aspoň 75 percent.

„Pýtame sa, načo sa snažíme očkovať rizikovú populáciu, keď vlastne sme na tom rovnako?“ zamysleli sa. Posledným dôvodom, prečo s novým zafarbením okresu nesúhlasia je, že údajne je v okresnej nemocnici hospitalizovaných málo pacientov, a to vďaka zaočkovanosti rizikovej skupiny. Poukázali aj na to, že ich susedné okresy Komárno a Galanta sú oranžové, aj keď majú nižšiu zaočkovanosť rizikovej skupiny, ako Dunajská Streda. Avšak, Galanta má za 7 dní 155 pozitívne testovaných PCR testami, Komárno 135 a Dunajská Streda až 268 infikovaných za týždeň.

„Dnes sa rozmohol taký nešvár, že sa veľmi rado kritizuje akékoľvek rozhodnutie štátnej moci. Náš článok nemá za cieľ šíriť takýto typ hejtu. Stále považujeme riadenie pandémie za správne a nestaviame sa proti pravidlám. Ale na druhej strane cítim potrebu povedať, že pri zaradení okresu Dunajská Streda do červeného I. stupňa ohrozenia pristúpil hygienik príliš opatrne,“ uzavreli.

Čo na to hygienici?

V tejto veci sme sa obrátili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, aby sa ku kritike vyjadril. Regionálna hygienička Rozália Robotková poukázala na viaceré skutočnosti. Prvou je, že podľa aktuálnych čísel tvoria infikované deti iba 20,8 percent prípadov v okrese. Pozitívny test tak malo 57 detí.

„Situácia v okrese Dunajská Streda sa medzitýždenne zhoršila. Za uplynulý týždeň evidujeme 274 prípadov na ochorenie COVID 19, čo predstavuje 70-percentný nárast oproti predchádzajúcim týždňom. Úroveň komunitného šírenia v okrese je veľmi vysoká, a tento trend pokračuje aj tento týždeň,“ upozornila Robotková.

Ako následne dodala, v súčasnosti majú v okrese v karanténe 10 tried základných škôl, 14 tried stredných škôl a v dvoch prípadov odporučili hygienici prerušiť vzdelávací proces v uplynulom týždni a prejsť ak na online vyučovanie. „V súčasnosti neočakávame skoré zlepšenie situácie,“ uzavrela hygienička.