Čaputová pod paľbou kritiky: Dankovi a Tarabovi vadí, že ju sprevádza priateľ! Prišla ostrá reakcia Rizmana

Naposledy sa dvojica spolu ukázala na piatkovom pražskom pohrebe Mira Žbirku († 69). Bývalý predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko už na druhý deň hlavu štátu vyzval, aby zaplatila letenku a všetky náklady za svojho priateľa.

"Poukazujeme nielen na tento piatok 19. 11. v Prahe. Tých výletov a nákladov je totiž zaúčtovaných v prezidentskej kancelárii podstatne viac. Súčasne poukazujeme aj na záhadné platenie módneho návrhára a kaderníkov. Vo Francúzsku z toho bol jeden z najväčších škandálov. Tu sa to veselo deje a tvárime sa, akoby sa nič nedialo," uviedol Danko.

Prezidentská kancelária podľa neho opakovane porušuje štátny protokol a finančné prostriedky používa na rozporuplné účely. "Pani prezidentka ani svoju rodinu a už vôbec cudzích ľudí nemáte čo voziť v štátnom lietadle a platiť im stravu a ubytovanie. Rešpektujeme Vaše súkromie. Nie je však dôvod, aby štát platil náklady za ľudí, ktorí nemajú čo robiť na protokolárnych akciách a služobných cestách. Obzvlášť vo funkcii prezidentky je potrebné dodržiavať štátny protokol. Vyzývame prezidentku, aby uhradila všetko, čo štát platil v poslednom období za jej priateľa ako aj príbuzných," dodal.

Vyzývame Zuzanu Čaputovú, aby zaplatila letenku a všetky náklady za svojho priateľa. Poukazujeme nielen na tento... Posted by Andrej Danko on Saturday, November 20, 2021

Prezidentku si na mušku následne opäť zobral aj bývalý kotlebovec Tomáš Taraba. Ide o toho istého poslanca, ktorý iba pred pár týždňami na Facebooku komentoval modelingovú kariéru Čaputovej dcéry Emmy, za čo si vyslúžil ostrú kritiku. Teraz vidí problém v tom, že po prezidentkinom boku sa objavuje Rizman.

"Tento pán, už keď sme pri tom, sa prečo rozváža za štátne peniaze? Pani Zuzana mu prečo nekupuje letenky? Odkedy majú daňoví poplatníci povinnosť prispievať na milencov a milenky politikov a političiek?," pýta sa. "Toto sa nenosilo ani za čias absolutistickej monarchie vo Francúzsku a preto aj ja vyzývam pani Zuzanu, aby s tým prestala pretože nie sme monarchia, ale republika," dodal.

Nedávno sme riešili na Slovensku, že ako je možné, že Sulík zobral do štátneho lietadla svoju dcéru a nekúpil jej... Posted by Tomáš Taraba - predseda ŽIVOT NS on Saturday, November 20, 2021

Samotný Rizman však obom politikom poslal vysvetlenie a aj ostrý odkaz. "Pán Danko a pán Taraba sa pustili do prezidentky, že sme išli spolu do Prahy na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom. Vraj má uhradiť náklady na náš let, ubytovanie a stravu. Všetko by bolo fajn keby…. Keby títo páni mali úctu k faktom a overovali si informácie," uviedol.

Zdroj: Vlado Anjel

"Začnime faktami - na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom sme neleteli. Teda už úvodná téza Andreja Danka a Tomáša Tarabu, s ktorou tak aktívne pracujú na sociálnych sieťach je úplne klamstvo. Pokračujme však ďalej. V Prahe sme neboli ubytovaní - išli sme na otočku... To je druhý úplný nezmysel pánov politikov Danka a Tarabu. No a do tretice - aby boli už úplne na smiech - ani ich tretia téza nesedí - v reštaurácii som za pani prezidentku a za seba platil ja. Toto všetko je, na rozdiel od výmyslov pána Danka a Tarabu, pravda. Pravdu, ktorú viem - na rozdiel od nich – dokázať," vysvetlil.

Ani jednému však podľa Rizmana nejde o fakty, ale chcú iba vyvolávať nenávisť. "Akurát v tomto prípade sa prerátali a sú iba na smiech…," dodal. O stanovisko sme požiadali aj prezidentskú kanceláriu.

Pán Danko a pán Taraba sa pustili do prezidentky, že sme išli spolu do Prahy na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom.... Posted by Juraj Rizman on Sunday, November 21, 2021

Prezidentka Zuzana Čaputová sa po boku bývalého ochranára Juraja Rizmana objavuje od roku 2020. Ako prvý na ich vzťah upozornil práve portál Topky.sk v máji 2020. Čaputová si Rizmana po svojom nástupe do funkcie vybrala ako jedného zo svojich poradcov. Potom, ako ich vzťah prerástol do ľúbostnej roviny, Rizman v paláci skončil.