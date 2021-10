Dráma na vláde! VIDEO Ďalšie hádky kvôli rozpočtu: Pozrite sa na to, ktorý rezort si najviac prilepší!

BRATISLAVA - Vláda by mala prerokovať zákon roka - návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj verejného rozpočtu na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu, ktorý ministerstvo financií predložilo v stredu (13.10.) na tripartitu, by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je takmer 8 % HDP. V prípade rokovania však všetko ešte nie je také jednoduché a na protest sa podľa viacerých postavila práve strana SaS.

VIDEO Ivan Korčok po rokovaní vlády:

Sumy schváleného rozpočtu pre jednotlivé, aj vládne subjekty

Slovenská republika plánuje v roku 2022 investovať takmer šesť miliárd eur vrátane zdrojov z plánu obnovy . Oproti priemeru rokov 2018 až 2021 sa tak investičná obálka v budúcom roku zväčší o zhruba dve miliardy eur, teda o takmer 1,5-násobok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Kancelárie prezidenta i Národnej rady SR, ako aj Úrad vlády, by mali mať v budúcom roku vyšší rozpočet. Kým parlament a prezidentka by si mali prilepšiť len mierne, úrad vlády ráta so zvýšením výdavkov o viac ako 85 miliónov eur .

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Celkové výdavky úradu vlády na nasledujúci rok sú rozpočtované vo výške 155 miliónov eur. Medziročný rast má byť spôsobený najmä výdavkami Plánu obnovy a odolnosti v sume 123,8 milióna eur. Tie majú byť určené na financovanie výskumu, vývoja a inovácií, na boj proti korupcii pre Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu a pre Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie.

Celkové výdavky na slovenské zdravotníctvo by sa na budúci rok mali vyšplhať do výšky 6,38 miliardy eur .

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2022 vyčleniť 494.416.000 eur , o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021. Na väzenstvo má ísť 232.855.000 eur .

Na oblasť školstva, vedy, výskumu a športu by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur .

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur , čo je približne o 33 miliónov eur viac ako bolo rozpočtované na aktuálny rok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,795 miliardy eur . Celkové obranné výdavky by mali dosiahnuť 1,857 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta HDP.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur . Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačného fondu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR by malo mať v roku 2022 k dispozícii viac ako 154,3 milióna eur . Najväčšia časť, viac ako 78 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Celkové výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa v budúcom roku mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur , z toho príspevok na činnosť úradu predstavuje 23,5 milióna eur.

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, čiže tzv. HTA agentúra, by mal na svoje fungovanie v budúcom roku dostať celkovo 2,65 milióna eur .

Celkové výdavky vyšších územných celkov (VÚC) by mali v roku 2022 dosiahnuť 1,75 miliardy eur .

Na zabezpečenie originálnych i prenesených kompetencií majú mať mestá a obce v roku 2022 disponibilný balík v celkovom objeme 5,68 miliardy eur . Štát zo svojho budúcoročného rozpočtu minie na podporu najmenej rozvinutých okresov 10,3 milióna eur .

Celkové výdavky na sociálnu oblasť budú v roku 2022 v sume 13,4 miliardy eur , čo predstavuje 12,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) a viac než štvrtinu všetkých výdavkov rozpočtu verejnej správy.

Celkové výdavky rozpočtu verejnej správy smerované do ekonomiky by mali v budúcom roku dosiahnuť 1,62 miliardy eur . Smerované budú najmä do oblasti podpory podnikania, energetiky a inovácií, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, informatizácie, regionálneho rozvoja či podpory cestovného ruchu.

Na rok 2022 je pre všetkých účastníkov medzirezortného programu Informačné technológie zo štátneho rozpočtu vyčlenených spolu 368 miliónov eur .

Aktualizované 11:51

Vláda v týchto chvíľach schválila návrh rozpočtu s jedinou pripomienkou. Návrh podľa Matoviča počítal s deficitom 4,94 percent hrubého domáceho produktu. Už ranné vyhlásenia ministrov vzbudzovali dojem, že proti tomuto návrhu sa búri koaličná SaS.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:59

Podmienky, v ktorých boli zavedené kvóty pre slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní, boli úplne iné, ako sú tie v súčasnosti. Pred rokovaním vlády to v súvislosti s diskusiou, týkajúcou sa zrušenia kvót vo vysielaní súkromných rádií, povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). "Bolo by potrebné sa pozrieť aj na to, či cieľ, s ktorým boli kvóty zavádzané, bol aj naplnený," poznamenala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:11

Prichádzajúci líder OĽaNO Igor Matovič ako minister financií tvrdí, že jeho ponuka ohľadom rozpočtu voči koaličným partnerom stále platí a pripomína state z koaličnej dohody a aj to, či koaliční partneri "splnia to, čo ľuďom splnili". Podľa Matoviča SaS straší zvyšovaním dane a vytvára tak povestného slameného panáka. Ide o hodnotu 4,94 percent, podľa Matoviča je to už hotová vec, len SaS na čele so Sulíkom vraj stále protestuje.

"Rokovania v rámci koalície vedieme už veľmi dlhú dobu. Toto vôbec nie je nová vec. Aj o dlhovej brzde a o ďalších veciach rokujeme veľmi dlho. Daňová brzda je taký Sulíkov malý "euroval"," popisuje vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pred rokovaním vlády.

VIDEO Richard Sulík pred rokovaním vlády:

Aktualizované 10:03

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa vyjadruje k aktuálnemu dianiu v prípade súkromnej spoločnosti Slovakia Energy, ktorá na našom trhu končí.

VIDEO Branislav Gröhling pred rokovaním vlády:

Aktualizované 09:55

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) prezentuje pred rokovaním vlády percentá v prípade pozitivity žiakov na školách v dôsledku pandémie. Školy sa podľa neho nebudú zatvárať ani v čiernych okresoch.

V školách sa bude pokračovať so samotestovaním do konca roka. "Distribúcia samotestov bude naďalej prebiehať a budeme opätovne kontaktovať školy," povedal minister školstva. Poukázal na to, že sa budú môcť zapojiť aj tí rodičia, ktorí nevyužili túto možnosť v predošlom období.

Sociálni partneri hovoria návrhu rozpočtu nie, koalícia má vraj dohodu

Sociálni partneri sa na rozpočte nezhodli, výhrady mali samosprávy aj odbory. V koalícii je však údajne na tomto návrhu dohoda. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) ale vopred upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 %, ale iba 4,3 % HDP. Rozdiel predstavuje približne 700 miliónov eur.

Kabinet má vo štvrtok prerokovať aj návrhy rozpočtov viacerých štátnych inštitúcií, ako napríklad Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond či Eximbanka. Procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme by sa mali optimalizovať a akcelerovať. Dosiahnuť to chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie ju predkladá na rokovanie vlády.

Postarať sa musia aj o sociálne zariadenia, ktoré robili naplno aj cez prvé vlny pandémie

Štát by mal vyplácať zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) a centrám pre deti a rodiny (CDR), resp. ich zamestnancom infekčný príplatok vo výške 405 eur na zamestnanca, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas nariadených karanténnych opatrení na svojom pracovisku. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré má tiež prerokovať vláda.

Kabinet má schvaľovať aj zvýšenie príspevku do Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF). Od roku 2022 má narásť z ôsmich na desať miliónov eur, príspevok každej krajiny sa tak zvýši z dvoch na dva a pol milióna eur. MVF slúži na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov v oblasti kultúry, vedy, výskumu a vzdelávania, podporuje tiež projekty cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.