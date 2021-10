Hlas-SD vyzýva koalíciu, aby podporila návrh na dočasné zníženie DPH na energie

"Minister Sulík dnes ľuďom odkázal, že vláda pre nich nemá žiadnu ochranu proti rastúcim cenám energií. Na rozdiel od bohatých ľudí však zvýšenie cien elektriny a plynu môže byť pre mnohých zásadnou ranou do rodinného rozpočtu. Preto opäť vládnu koalíciu vyzývam, aby podporila návrh Hlasu na dočasné zníženie DPH na energie, ktorý je už v parlamente," povedal líder Hlasu a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Zároveň podotkol, že "keď bolo treba spraviť z Daniela Lipšica neobmedzeného inkvizítora a jednoduchšie zatýkať", za jeden deň dala vláda dokopy špeciálnu komisiu, ktorá do týždňa navrhla 17 zásadných zmien v zákonoch. "Keď ide o skutočné problémy ľudí, nestojí im to ani za najmenšiu pozornosť. To je skutočný obraz tejto neschopnej vládnej koalície, ktorá na ľudí zvysoka kašle," dodal Pellegrini.

Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD predložili na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorého cieľom je dočasne znížiť sadzbu DPH na úroveň 5 % na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou, ich predajom, prenosom, distribúciou a dodávkou. Mimoriadne zníženie sadzby DPH by platilo počas roka 2022 a následne od 1. januára 2023 by pre tieto služby opätovne platila základná sadzba dane, pokiaľ by Národná rada SR v priebehu roka 2022 neuznala za potrebné predĺžiť uplatňovanie mimoriadne zníženej sadzby DPH.