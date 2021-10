Youtube odblokoval Bukovskému kanál: Návrat "oslávil" diskusiou, politikom adresoval tvrdú kritiku!

Bukovský diskutoval spolu s humoristom Milanom Markovičom a diplomatom Petrom Weissom. Témou bolo manažovanie pandémie na Slovensku, počas ktorej kritizovali aj kroky politikov, či očkovacia lotéria Byť zdravý je výhra. „Vládnu nám priznaní podvodníci, čo sa stále tvária ako vysokoškolsky vzdelaní. Neviem, kde by toto prešlo, nepoznám taký štát,“ povedal Markovič hneď na úvod. Ako dodal, väčšiu absurdnosť ako očkovaciu lotériu ešte nevidel.

Podľa Bukovského sa lotéria schválila s cieľom podporiť očkovanosť, ale, keď zistili, že to nezaberá, povedali, že to vytvorili ako odmenu za očkovanie. „Úplne bez zábran zmenia jednu mantru za inú,“ konštatoval. Počas diskusie mali pred sebou aj misku orechov – Bukovský si totiž viackrát od ľudí či politikov vyslúžil prezývku dr Oriešok. A to z dôvodu, že vo veľkom propaguje konzumáciu orechov.

Do diskusie sa zapojil aj Weiss. „Predstavte si, že tie peniaze, ktoré sa dali na lotériu, by sa dali na propagáciu alebo informovanie verejnosti o tom, ako si posilniť imunitu, aby nemali ťažký priebeh tej choroby. My sme mohli ako štát spraviť množstvo opatrení vtedy, keď ľudia mali prirodzenú obavu. Neurobili sme nič. Ja som si pozeral stránku hlavného hygienika. Program podpory zdravia je z roku 2015,“ upozornil s kritikou, že pri manažovaní pandémie nebola politická zhoda, a tak sa spoločnosť polarizovala.

Kritizoval aj to, že sa neudiala diskusia vo verejnoprávnych médiách medzi viacerými odborníkmi, avšak, nepriamo vznikla listina s neželanými osobami, ktoré nemôžu s odborníkmi diskutovať. Narážal tak na iniciatívu bratov Matyinkovcov Hovorme spolu, kde navrhovali diskusie medzi tými, ktorí očkovanie podporujú s tými, ktorí tvrdia opak, alebo ktorí majú rozdielne názory na samotnú pandémiu.

Najväčšia videoplatforma na svete si nedávno povedala dosť a nadobro zrušila Bukovského účet plný dezinformácií o koronavíruse. Išlo o kanál Igor Bukovský – AKV, kde prezentoval svoje názory k pandémii, testovaniu, opatreniam a očkovaniu. Ak si kliknete na jedno z Bukovského videí, ktoré má zdieľané na svojej stránke na sociálnej sieti, Youtube vás informuje, že „tento účet bol zrušený z dôvodu porušenia pokynov pre komunitu služby Youtube“.