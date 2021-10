Tretia vlna útočí: Veľký PREHĽAD najdôležitejších zmien! Opatrenia sú prísnejšie, COVID sa už šíri komunitne

BRATISLAVA - Tretia vlna už naplno útočí. Denne nám pribúda od 1500 do 2000 prípadov. Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz uviedol, že máme takmer 40 okresov, kde zaznamenali komunitné šírenie. Situácia je zlá, no podľa premiéra Eduarda Hegera sa to dalo čakať, keďže máme nízku mieru zaočkovanosti.

Najhoršia situácia je momentálne v Starej Ľubovni, výrazne sa zhoršila aj v Stropkove. Dôvodom sú najmú oslavy či svadby. Čo sa hospitalizácií týka, najhoršie je to v Žilinksom kraji a na Kysuciach. Zdá sa, že tretia vlna už udrela, no v plnej sile sa prejaví zrejme až o pár týždňov. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti so zlou situáciou upravil niektoré pravidlá na hraniciach či v prevádzkach.

VIDEO V desiatkach okresov je vysoká úroveň komunitného šírenia COVIDU: Dôvodom zhoršujúcej sa situácie sú svadby a oslavy

Nové rozdelenie OKRESOV: Bordových máme už 16! Svadby, oslavy či fitká už len pre zaočkovaných

COVID sa šíri komunitne, všetkých pozitívnych zrejme nezachytia

V 38 okresoch je vysoká úroveň komunitného šírenia nového koronavírusu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz inisterstva zdravotníctva Matej Mišík. Až v piatich okresoch pozitivita PCR testov presahuje 25 percent. "Pravdepodobne sa nám nedarí zachytiť všetkých pozitívnych," uviedol šéf IZA.

Mišík upozornil, že štvrtinu pozitívnych tvorili počas minulého týždňa osoby mladšie ako 18 rokov, hoci v populácii majú 19-percentné zastúpenie. Najvyššia sedemdňová incidencia PCR testov bola v okrese Stará Ľubovňa.

"Došlo tam oproti minulému týždňu k nárastu, výrazný nárast bol aj v Stropkove," uviedol. Dôvodom zhoršujúcej sa epidemickej situácie sú podľa Mišíka svadby a oslavy, na ktoré cestujú ľudia naprieč Slovenskom v kombinácii s nízkou zaočkovanosťou dotknutých oblastí.

Situácia sa, naopak, zlepšuje v okrese Skalica. Ten by mohol byť nabudúce presunutý z bordovej do červenej fázy COVID-automatu.

VIDEO Pandemická situácia sa podľa premiéra Hegera stále zhoršuje: Očakávali sme to, lebo zaočkovanosť je nízka

Počet hospitalizovaných sa zvyšuje

Výjazdy záchranárov k pozitívnym pacientom zaznamenali opäť nárast. Najviac v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. "Najhoršia situácia, čo sa týka hospitalizácií aj výjazdov, je v Žilinskom kraji," upozornil Mišík.

Nemocnice v tomto kraji dosahujú podľa jeho slov 30-percentnú obsadenosť v porovnaní s maximom z predošlej vlny. Na Kysuciach, v Starej Ľubovni či Bardejove sú nemocnice na polovici maxima z minulej vlny.

Počas minulého týždňa pribudlo približne 15-tisíc prvoočkovaných. "Ide o mierny pokles oproti týždňu predtým," dodal s tým, že nad 70 rokov je stále nezaočkovaných 185-tisíc osôb.

Denne prijali nemocnice priemerne 80 osôb s novým koronavírusom. "Veľkú časť týchto príjmov tvorili nezaočkované osoby, čo je aj pekný dôkaz o efektívnosti vakcín," doplnil.

Tretiu dávku nepotrebujú zaočkovaní, ktorí prekonali COVID

Na Slovensku sa začala registrácia na očkovanie treťou dávkou. Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžu ľudia s oslabenou imunitou dostať už štyri týždne po druhej, keďže je pre nich súčasťou základnej očkovacej schémy. Pre ostatné skupiny predstavuje posilňovaciu dávku, ktorá sa môže podať najskôr po šiestich mesiacoch. Vo štvrtok to uviedla Alena Koščálová z konzília odborníkov.

Na tretiu dávku majú nárok všetci imunikompromitovaní. Ich očkovanie má byť spustené ako prvé. Už teraz môžu požiadať svojho lekára o potvrdenie o tom, že patria do rizikovej skupiny. Časť pacientov bude notifikovaná esemeskou.

Posilňovacia dávka je určená pre ľudí nad 55 rokov, ľudí s rizikovými ochoreniami, ktoré môžu znamenať ťažký priebeh ochorenia. Do tretej skupiny patria ľudia vystavení zvýšenému riziku nákazy, napríklad zdravotníci alebo zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Zohľadňovať sa bude rizikovosť a čas podania druhej dávky. "Tretia dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí absolvovali plné očkovanie a zároveň prekonali COVID-19. Tí ju nepotrebujú," upozornila Koščálová.

Nové rozdelenie okresov

Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 16 okresov. Červených okresov bude 43, oranžových 20.

V stupni ostražitosti (oranžová farba) budú okresy Banská Štiavnica, Bratislava I-V, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice.

V prvom stupni ohrozenia (červená farba ) budú Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V druhom stupni ohrozenia (bordová farba) budú okresy Bardejov, Čadca, Detva, Humenné, Košice I-IV, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník.

Hodiny pre seniorov sa rušia

Hodiny vyhradené pre seniorov a ŤZP sa po novom od 11. októbra rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime "základ”. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej činnosť prevádzok.

Mierne sa upravila deifinícia plne zaočkovanej osoby

Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky podľa ÚVZ považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. Lehota bola podľa úradu stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.

Kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie už nebude možné

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku bude zakázané kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej organizáciu hromadných podujatí. Do platnosti vstúpi od pondelka (11. 10.). Pri vstupe na hromadné podujatie bude povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov podujatia len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).

Prevádzky musia byť viditeľne označené

Explicitne sa uvádza, že pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú podľa vyhlášky povinné označiť prevádzky a služby vymenované v paragrafe 2, odseku 2 predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne.

O klientov v ZSS sa budú môcť starať aj zamestnanci s pozitívnym testom

Pracovníci zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa budú môcť v nevyhnutných prípadoch starať o klientov aj po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19. Nesmú však mať príznaky ochorenia. Umožní to vyhláška ÚVZ SR upravujúca izoláciu pozitívnej osoby a karanténu kontaktov, ktorá bude účinná od pondelka 11. októbra.

"Obdobne ako v prípade zdravotníckych pracovníkov, aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb v prípadoch, ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie," ozrejmila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Podmienkou je, aby takýto pracovník dodržiaval prísne hygienické štandardy, mal nasadený FFP3 respirátor bez výdychového ventilu, respektíve prekrytý chirurgickým rúškom, používal ochranné okuliare alebo štít a tiež nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.

Karanténa pre nezaočkovaných sa skráti na 10 dní

Dĺžka karantény po vstupe do SR sa skráti pri jej bezpríznakovom priebehu zo 14 na desať dní. Karanténu možno ukončiť aj negatívnym výsledkom PCR testu vykonaného najskôr v piaty deň. Karanténa sa netýka plne zaočkovaných osôb. Vyplýva to z novej vyhlášky ÚVZ SR k režimu na hraniciach, ktorá bude účinná od 15. októbra.

Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny. Musí byť opatrený pečiatkou alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. "Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu," priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe na Slovensko povinná pre osoby nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku. "Lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynula potrebná doba, pri ktorej je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok," vysvetlila hovorkyňa.