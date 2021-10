Exminister Krajčí sa pustil do Lengvarského: Pod jeho vedením prechádzame najhoršou verziou tretej vlny!

BRATISLAVA - Akoby na to nestačila opozícia, pridal sa k nej aj exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Reč je o súčasnom šéfovi rezortu Vladimírovi Lengvarskom (nom. OĽaNO), ktorý je už aj svojim predchodcom kritizovaný za to, ako krajina zvláda príchod tretej vlny. Krajčí si v debate rozhodne nedával servítku pred jazyk a vyjadril aj to, ako by v súčasnosti postupoval on!

Krajčí bol hosťom v nedeľnej relácii V politike na televízii TA3, kde sa prítomní politici venovali aj téme covidu. Podľa Krajčího má minister Lengvarský vraj na svedomí najhorší nástup tretej vlny covidu, nízku zaočkovanosť proti tomuto ochoreniu, a tým pádom aj s tým spojený nástup úmrtí v rýchlom tempe. "Ja nekritizujem nástupcu, ja len hovorím fakty, že máme najhorší nástup tretej vlny a teraz sa to už odzrkadľuje - najrýchlejší nástup úmrtí," bránil sa Krajčí.

Krajčí kedysi skončil pre nákup Sputnika

Ten zrejme zabudol, že to bol práve on, kto sa ešte v marci pre politický nátlak musel vzdať kresla ministra zdravotníctva práve pre kritizované, nedostatočné zvládanie pandémie a otázny nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Jeho odchod nasledoval aj premiér Igor Matovič, ktorý si de facto len vymenil kreslá s Eduardom Hegerom. Práve pod Krajčího a Matovičovým vedením si Slovensko dokonca v novembri minulého roka vyskúšalo tzv. celoplošný skríning a Krajčí túto myšlienku zrejme neopúšťa ani dnes, a to aj keď už tu máme prebiehajúce očkovanie.

So Sputnikom sme mali začať oveľa skôr

Lengvarský bol človekom, ktorý do kresla ministra zdravotníctva usadol po tom, ako sme mali na skladoch ruské Sputniky, ktorým sa blížila exspirácia. Lengvarský vtedy dokonca priamo hovoril, že ich vlastníkom boli stále Rusi, hoci z úst ostatných predstaviteľov OĽaNO zaznievalo čosi iné. Aj pri tomto bode sa pristavil v nedeľnej debate exminister Krajčí.. "Som dodnes presvedčený, že Sputnikom sa malo začať očkovať oveľa skôr. Ľudia museli precestovať stovky kilometrov, aby sa nechali zaočkovať, a čakať 21 dní na termín," kritizuje prácu svojho nástupcu Krajčí. "Treba sa pozerať aj na to, ako politici propagujú to očkovanie," odpovedal Krajčí na otázku moderátora, či za nízku zaočkovanosť môže priamo Lengvarský.

"Mohli sme byť medzi top krajinami čo sa týka zaočkovanosti. Žiaľ, realizovalo sa to tak, ako sa realizovalo. Na východnom Slovensku napríklad museli všetci, čo sa chceli Sputnikom očkovať, chodiť do Michaloviec, z Prešovského kraja do Bardejova... To boli stovky kilometrov a museli čakať vyše 20 dní na termín," popisuje vraj nezvládnuté dianie okolo Sputnika Krajčí.

Ten ministrovi vyčíta aj to, ako prebieha očkovanie v týchto dňoch. "My sme mali za mojej éry 50 mobilných výjazdových očkovacích skupín a v lete ich bolo stále 50. Hovorili sme, že potrebujeme, aby ich bolo 170," povedal Krajčí s tým, že mediálna kampaň na očkovanie jednoducho nestačí a je potrebné vytvoriť viac výjazdových tímov, ktoré budú navštevovať ďaleké obce a dediny.

Podľa Krajčího bola tiež obrovská chyba, že antigénové testy, ktoré ešte ako minister sám zaobstaral, sa nerozdistribuovali žiakom na školy. "Vznikla tá chyba, že rodičia dostali len deň-dva na to, aby si tie testy mohli objednať. Pre niektorých tá možnosť odpadla, lebo tie testy jednoducho nedostali. Je to vážny systémový problém," tvrdí Krajčí, ktorý s úsmevom a odmietavo odpovedal na otázku, či by chcel Lengvarského nahradiť v kresle ministra po vzore diania v Českej republike. "Ja momentálne sa určite neplánujem vrátiť," dušuje sa Krajčí.

Plošné testovanie je podľa Cigánikovej neefektívne

Krajčí bol v štúdiu okrem opozičníkov v podobe Richarda Rašiho (nezaradený) a lekára Vladimíra Baláža (Smer-SD) aj s predstaviteľkou SaS a predsedníčkou zdravotníckeho výboru v NR SR Janou Bittó Cigánikovou, ktorá sa už niekoľko mesiacov netají tým, že nekorešponduje s myšlienkovými pochodmi Krajčího. Tá reagovala aj na možnosť celoplošného testovania antigénovými testami. Krajčí si tento typ testovania vytrvalo bránil. "Mám veľa priateľov, ktorí sa prihlásili na PCR test a chorí čakali 2 dní kým dostali termín. Potom ich niekto "vytrel" a za ďalší deň zhruba dostali výsledok. Povedzte mi, či je to efektívne?" spýtal sa v relácii Krajčí s tým, že antigén je lacnejší ako PCR test. Týmto tiež obhajoval svoj nákup antigénových testov.

Marek, toto je zlý nápad, povedala exministrovi Cigániková

"Skríningové testovanie má zmysel, lebo vám vychytáva asymptomatických prenášačov, ktorí potom nakazia rizikové skupiny," myslí si o celoplošnom testovaní Krajčí, pričom podľa neho to o pár dní skúsiť opäť nemusí byť zlý nápad, do čoho mu ale okamžite skočila Cigániková. "Marek, to je zlý nápad," skonštatovala stručne politička.

"Mne príde zo strany Mareka Krajčího a Igora Matoviča, ľudí ktorí politicky padli zo svojich pozícii, kritizovať ministra Lengvarského za chyby, ktoré vlastne spravili v minulosti aj oni. Marek asi nezaprie, že bol ministrom a ani to, že to, akú máme zaočkovanosť je aj jeho výsledkom," uzemnila Krajčího v relácii Cigániková. Tá ho však podporila v slovách o tom, že za nízku zaočkovanosť môžu aj komunikácie opozičných lídrov svojim voličom.

Diskusia o antigénoch a PCR testoch je podľa Cigánikovej legitímna. "My sme za antigénové testovanie, ale v len v ohniskách, kde je to množstvo ľudí vo veľkom nakazené," hovorí Cigániková a dodáva, že tento variant je lacnejší oproti celoplošnému testovaniu.