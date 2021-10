Vyčerpaný profesor na krízovom štábe: Krčméry si na vyhrážky zvykol! No pliesť do toho rodinu nie je fér

BRATISLAVA - Od výhražných komentárov to prešlo k reálnym vyhrážkach. Odporcovia očkovania či popierači covidu v lete zistili, kde bývajú epidemiológovia či iní odborníci a šli protestovať priamo pred ich domy. Jedným z nich bol aj Vladimír Krčméry, ktorý sa kvôli tomu rozhodol aj s rodinou odísť do zahraničia. Keď sa do toho pletie rodina, to podľa neho nie je fér.

Hlavnou témou rokovania krízového štábu boli práve množiace sa útoky na zdravotnícky personál, ale aj antivaxerské kampane. Polícia by mala mobilným jednotkám pomáhať. Rokovania sa zúčastnil aj Krčméry. Prečo sa vrátil? "Sľúbil som, že keď budeme mať viac ako 2000 prípadov, tak sa vrátim. Takže som tu. Dnes sme prekročili 2000, tak idem pomáhať kolegom," povedal Krčméry.

Polícia bude pomáhať aktívnejšie

Polícia začne aktívnejšie poskytovať súčinnosť nemocniciam a mobilným očkovacím tímom, aby zabezpečila vyššiu ochranu pred verbálnymi, ale i fyzickými vyhrážkami zo strany odporcov očkovania. Po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Krčméry odišiel do zahraničia

Očkovanie sa na Slovensku stalo mimoriadne kontroverznou témou. Tzv. antivaxeri sa v lete od výhražných komentárov dostali k reálnym vyhrážkam. Pred domami lekárov sa konali viaceré protesty. Okrem toho antivaxeri zorganizovali protesty aj pred očkovacími centrami. Infektológ Vladimír Krčméry sa preto rozhodol pre rázny krok a odišiel do zahraničia.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

"Z bezpečnostných dôvodov sa zdržujem v zahraničí a na Slovensko chodím len v nevyhnutných prípadoch," povedal pred časom Krčméry. Protestujúci boli aj pred domom Eleny Prokopovej či Pavla Jarčušku. Vyhrážkam pravidelne čelí aj hlavný hygienik Ján Mikas, ale aj ďalší jeho kolegovia a regionálni hygienici.

Prečo sa teda Krčméry vrátil?

Ako sme spomenuli na začiatku, vrátil sa kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Chce pomôcť svojim kolegom. Krčméry uviedol, že na vyhrážky a útoky bol zvyknutý. "Na Haiti na nás strieľali každý druhý deň, takže človek je zvyknutý, ale zlé je to, keď sa to prenáša na príbuzných. To bolo nefér," povedal.

So stúpajúcou mortalitou budú podľa neho útoky klesať. "Kolege Mikas (hlavný hygienik SR, pozn. red.) mal veľmi ťažké chvíle, na druhej strane si myslím, že sa to postupne bude upokojovať," povedal Krčméry s tým, že demonštrantov spred svojich domov pozvali aj na diskusiu.

"Z tých 30 vždy prišli diskutovať na akademickú pôdu traja, štyria. Je tam časť, ktorá chce diskutovať, to nás teší," povedal. Väčšina z protestujúcich sa bála alebo bola frustrovaná. "Len ide o to, aby do toho rodiny neplietli, to je nefér," zopakoval. "Časom sa to upokojí, lôžka sa totiž budú plniť a my to nebudeme ani vnímať," povedal.