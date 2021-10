Slovensko si pohoršilo: Patríme k vysoko rizikovým krajinám! Prísnejšie pravidlá pri návrate do ČR

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť mierne zhoršila, čo potvrdzuje aj aktuálna mapa ECDC. Od pondelka mápe 13 bordových okresov, ktoré sú už len krok od najhoršej fázy. Česká republika preto pre návrat Slovákov sprísnila pravidlá.

Slovensko je od pondelka vysoko rizikovou krajinou

Od pondelka bude návrat zo Slovenska do Česka zložitejší. Na tzv. Mape cestovateľov sa presunieme z oranžovej kategórie so stredným rizikom nákazy do červenej, kde je riziko nákazy vysoké. Šéf Inštitútu zdravotných analýz pri rezorte diplomacie Matej Mišík, ako aj ďalší odborníci tento týždeň informovali, že Slovensko už nespochybniteľne vstúpilo do tretej vlny pandémie.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

"Jedinou pozitívnejšou správou je, že stúpol počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať. Zlú situáciu potvrdzuje aj aktuálna mapa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), na ktorej je už väčšina územia SR červená," uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus.

Nezaočkovaní musia absolvovať povinnú samoizoláciu

"Od pondelka bude preto aj návrat zo Slovenska do Česka a v nedlhom čase predpokladám aj do niektorých dalších krajín zložitejší. Na českom cestovateľskom semafore sa totiž posúvame z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom," skonštatoval. "Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie," dodal klus.

Pri návrate z krajiny s vysokou alebo veľmi vysokou mierou rizika je povinný PCR test v Česku najskôr piaty, ale najneskôr 14. deň po príchode. Dovtedy musí byť dotknutá osoba v samoizolácii. Pred návratom sa test vyžaduje len v prípade, že človek použije verejnú dopravu. Ministerstvo zdravotníctva ČR zoznam krajín podľa miery rizika nákazy každý týždeň aktualizuje na základe dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Podmienky pri návrate sa netýkajú osôb, ktoré sú plne očkovaní, teda majú dva týždne po druhej dávke alebo po prvej v prípade jednodávkovej vakcny alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie covid-19. Aj naďalej však platí povinnosť vyplniť príjazdový formulár.