EÚ a NATO sú naši strategickí partneri: Podkopávanie spolupráce je strieľanie do vlastnej nohy, vyhlásil Klus

BRATISLAVA - Slovensko vníma Európsku úniu (EÚ) a Severoatlantickú alianciu (NATO) ako prirodzených strategických partnerov. Podkopávanie spolupráce s nimi a spochybňovanie transatlantického spojenectva je strieľaním si do vlastnej nohy. Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2021 v Bratislave to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.

"Sú tiež strážcami našich spoločných hodnôt a spôsobu života, ktoré za posledných 17 rokov posunuli Slovensko vo viacerých oblastiach míľovými krokmi dopredu. Máme preto eminentný záujem na tom, aby medzi Úniou a Alianciou vládla synergia. Aby sme pravidelnejšie komunikovali a užšie spolupracovali. Je na to priestor, je to požiadavka našich občanov a je to tiež reálna potreba vzhľadom na viaceré bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme," zdôraznil Klus.

Nie je efektívnejší spôsob stability a prosperity

Podľa diskutujúcich neexistuje silnejší a efektívnejší spôsob zaistenia bezpečnosti, stability a prosperity, ako práve formou transatlantického partnerstva. Aj pod ťarchou meniacich sa globálnych výziev však cítiť, že vzťahom EÚ a NATO chýba väčšia politická viditeľnosť a konkrétnejšie výsledky vzájomnej spolupráce. Príležitosťou na posun môže byť príprava kľúčových dokumentov pre budúcnosť – Strategickej koncepcie NATO a Strategického kompasu EÚ. Slovensko sa na príprave týchto strategických dokumentov bude naďalej aktívne podieľať v záujme budovania akcieschopnejšej a efektívnejšej Európy v oblasti bezpečnosti, potvrdil Klus.