TRETIA vlna bude zrejme horšia: Vrchol príde už o pár týždňov! Návrat do normálu bude trvať mesiace

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie. Od pondelka (4. 10.) bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 13 okresov. Červených bude 39 okresov a oranžových 27.

VIDEO Na Kysuciach hrozí najprísnejšia fáza: Začne sa očkovanie treťou dávkou

Ani jeden okres nebude v zelenej fáze

Na umelej pľúcnej ventilácii je 56 pacientov. Stúpol však počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. Budúci týžden nebude ani jeden okres v zelenej fáze.

"Vo viacerých okresov sa zvýšila zaočkovanosť nad 50 rokov, v Bratislave je už nad 75 percent, čo umožňuje v hlavnom meste posun o dva stupne nižšie. Vzhľadom na to, že sa však situácia zhoršuje, regionálny úrad sa rozhodol dať Bratislavu do oranžovej fázy," uviedol šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík.

Výrazne sa situácia zhoršila na Kysuciach

Výrazne sa zhoršila situácia v Čadci a Kysuckom Novom Meste, regionálni epidemiológovia vyjadrili obavu, že sa dostanú do čiernej fázy. Zlá je situácia je aj naďalej v Bardejove a Starej Ľubovni. V Skalici a Senici sa situácia stabilizovala. "Výraznejší nárast vidno v Detve, Stropkove a Svidníku," uviedol Mišík.

"Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1200 denných prípadov, čo je 11 percentný nárast. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných 453 pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19, je to nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu," skonštatoval Mišík.

Tretia vlna bude zrejme ešte horšia

Ideme do tretej vlny pandémie. "Bude taká istá, ako druhá vlna padnémie, čo sa čísel pozitívnych týka, alebo ešte horšia," povedala hlavná odborníčka MZ SR na pediatriu Elena Prokopová. "Celá tretia vlna bud stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach, ako ju budú zvládať," povedala a pripomenula, že nikto už nechce celospoločenské obmedzenia, ako boli počas prvých dvoch vĺn. V mene všetkých zdravotníkov poprosila obyvateľov o pomoc so zvládnutím tretej vlny.

"Naozaj prosíme ľudí, aby rešpektovali zmenený režim fungovania v ambulanciách. Je to riešením pre to, aby sa ľudia nenakazili v čakárňach a zároveň aby mohla byť zachovaná kompletná zdravotná starostlivosť," povedala s tým, že ľudia by mali ambulancie kontaktovať najprv elektronicky.

Šéf IZA Mišík uviedol, že pozerať sa do budúcna je v tejto chvíli náročné. "Očakávame, že taký vrchol by mohol prísť niekedy v októbri alebo novembri. Nečakajme, že sa vrátime na počty, ktoré sme mali v lete. Očakávame, že vyššia záťaž bude pretrvávať niekoľko týždňov až mesiacov." Ťažko sa to podľa odborníka odhaduje, nakoľko nemáme prehľad o imunite v spoločnosti.

Záujem o očkovanie prvou dávkou mierne rastie

V prípade výjazdov záchraniek ich bolo za týždeň okolo 300 ku COVID pacientom, pričom najviac ich bolo v Košickom kraji. Výrazne podľa Mišíka stúpol počet výjazdov v Žilinskom, ale i Prešovskom kraji. "V porovnaní s minulou vlnou sú nemocnice najviac vyťažené v Prešovskom kraji," povedal Mišík. Zároveň konkretizoval, že zhruba polovica pacientov je hospitalizovaných na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji.

"Vidíme nárast v záujme o očkovanie prvými dávkami. Minimum pred dvoma týždňami bolo na úrovni 12.000 očkovancov za týždeň, uplynulý týždeň to už bolo 16-tisíc osôb," priblížil šéf IZA. V najohrozenejšej skupine ľudí nad 75 rokov je okolo 200-tisíc osôb, ktoré ešte nie sú zaočkované.

Očkovanie treťou dávkou by sa mohlo spustiť v najbližších dňoch

Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohlo spustiť v najbližších dňoch. Prístupné bude najmä pre ľudí so zníženou imunitou. "Pacienti budú potrebovať na očkovanie treťou dávkou odporučenie od špecialistu alebo všeobecného lekára," priblížila Prokopová. Prísť môžu do ktoréhokoľvek očkovacieho centra, kde sa skontroluje, či spĺňajú kritériá. Prihlásiť sa budú môcť aj cez portál Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Ako vyplýva zo súčasného usmernenia MZ SR, tretia dávka je určená očkovaným vektorovými i mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Ministerstvo odporúča, aby medzi prvými dostali tretiu dávku vakcíny zdravotnícki pracovníci, imunosuprimovaní či kompromitovaní pacienti, teda napríklad pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne, ďalej klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti vo veku 60 a viac rokov a následne všeobecná populácia nad 18 rokov. Odporúčané poradie skupín môže byť podľa MZ SR priebežne upravené.

Žiaci na základných školách nebudú musieť nosiť rúška

Žiaci na základných školách by v triedach počas vyučovania nemuseli nosiť rúška. V spoločných priestoroch chodieb a jedálne by mali mať prekryté dýchacie cesty. Na štvrtkovom rokovaní sa na tom zhodlo konzílium odborníkov. Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň.

Zmena by sa nemala dotknúť stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov. Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "V praxi si to predstavujeme tak, že deti v triede, v uzavretom kolektíve, nemusia mať rúška. Keď vyjdú na chodbu či do jedálne, budú musieť mať povinnosť prekryté dýchacie cesty," hovorí Prokopová.

Ďalším dôvodom prečo sa rušia rúška v školách je, že toto opatrenie deti aj tak veľmi počas vyučovania nedodržiavali. "Síce to nebude povinné, my to veľmi odporúčame," dodala Prokopová. Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.

Nové rozdelenie okresov

Ostáva dúfať, že napriek tomu, že podľa nových odhadov má byť tretia vlna ešte horšia, čo sa počtu nakazených týka, naplní sa ďalšia predpoveď. Ako rýchlo príde, tak rýchlo odíde. Od pondelok platí nové rozdelenie okresov.

Fáza ostražitosti (oranžová farba) : okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica,Bratislava I. - V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Zvolen.

1. stupeň ohrozenia (červená farba): okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, okres Žilina a Zlaté Moravce.

2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okresy Bardejov, Čadca, Košice I. - IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Skalica, Stará Ľubovňa a okres Svidník.