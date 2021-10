Polícia upozorňuje vodičov na viaceré obmedzenia: Čiastočná uzávierka diaľnice D1

Dôvodom je brúsenie existujúceho vodorovného dopravného značenia v križovatke Vydumanec, ako aj realizácia nového vodorovného dopravného značenia a napojenia zvodidiel medzi existujúcou diaľnicou a stavbou.

Prvá uzávierka bude od piatka od 20.00 h do pondelka (4. 10.) do 6.00 h. Druhá uzávierka bude od piatka (8. 10.) od 20.00 h do pondelka (11. 10.) do 6.00 h. Obchádzková trasa bude vedená od diaľničnej križovatky Chminianska Nová Ves na cestu I/18 smer Prešov.

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na Slovnaftskej i na diaľnici

Bratislavských vodičov čakajú v týchto dňoch viaceré dopravné obmedzenia. Na diaľnici D2 od Pečne smerom na Jarovce potrvajú od piatkového večera do pondelkového (4. 10.) rána. Zo Slovnaftskej ulice sa stane od soboty (2. 10.) slepá ulica. Ďalšie čiastočné obmedzenia čakajú vodičov v súvislosti s otvorením nového úseku diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.

V piatok od 19.00 h sa začína na diaľnici D2 údržba a oprava povrchu vozovky v úseku približne 2,5 km za križovatkou Pečňa smerom na Jarovce. Premávka bude čiastočne obmedzená a presmerovaná do voľného jazdného pruhu do pondelka 6.00 h.

V sobotu dopoludnia bude úplne uzavretá Slovnaftská ulica z dôvodu jej zaslepenia. Vodiči tak už neprejdú priamo na Bajkalskú, ale musia využiť blízke križovatky. Tí, ktorí budú chcieť ísť z Bajkalskej na Slovnaftskú, budú musieť ísť smerom na novootvorenú rýchlostnú cestu R7, na prvom zjazde zídu ku križovatke, prejdú do druhej križovatky a dostanú sa na Slovnaftskú. "Vodiči, ktorí budú chcieť ísť zo Slovnaftskej na Bajkalskú, budú musieť ísť cez turbookružnú križovatku smerom na novootvorenú diaľnicu R7 smer centrum a dostanú sa na Bajkalskú," vysvetlila hovorkyňa.

V sobotu a nedeľu (2. - 3. 10.) budú prebiehať v Jarovciach na ceste III/1020, ceste I/2, diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, na Bajkalskej ulici a Slovnaftskej ulici čiastočné obmedzenia spojené s otvorením nonovybudovaných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.