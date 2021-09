Gröhling má dobré správy: V školách je drvivá väčšina žiakov a zamestnancov! Takéto sú čísla

BRATISLAVA – Školský rok je v plnom prúde, deti sa vrátili do lavíc a len malé percento žiakov muselo ísť do karantény kvôli koronavírusu. Situácia na Slovensku z hľadiska pozitívnych testov sa denno-denne zhoršuje, no aká je aktuálna situácia v školstve? Minister školstva Branislav Gröhling má viaceré pozitívne správy!

Od 2. septembra sú žiaci po prázdninách opäť v laviciach. Mnohí sa na spolužiakov po mesiacoch na dištančnom vzdelávaní tešili, predsa len, deťom kontakt s kamarátmi a učiteľmi chýbal. Mnohí sa však obávali, či sa krátko po odštartovaní školského roka opäť brány škôl nezatvoria. Odborníci preto schválili nový COVID automat, vďaka ktorému by sa tejto situácii malo vyhnúť. Aká je realita?

Archívne VIDEO V školách je 96,2 percenta žiakov, ochorenie COVID-19 má 0,2 percenta

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga sa už tretí týždeň prezenčne vzdeláva 96 percent žiakov. „Je to pozitívna správa. Vďaka plošnému otvoreniu škôl, vďaka tomu, že sa zatvárajú iba jednotlivé triedy a vďaka skrátenej karanténe sa darí už tri týždne držať drvivú väčšinu žiakov na prezenčnej výučbe,“ poukázal Gröhling s tým, že veľmi rýchlo sa darí žiakov vracať naspäť do tried. Z tých, ktorí nesedia v laviciach, je 3,8 percent žiakov na dištančnej výučbe, z toho 2,9 percent sa vzdeláva online a 0,9 percenta telefonicky či cez pracovné listy. Čísla detí na dištančnom štúdiu však týždenne klesá.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Pravidlá sú nastavené dobre

Kým tento týždeň to je 3,6 percenta žiakov, minulý týždeň to bolo 3,7 percenta a predminulý 4 percentá žiakov. „Veľkým plusom je, že sa nám podarilo skrátiť karanténu: Žiaci tak ostávajú na dištančnom vzdelávaní iba cca 7 dní. Po negatívnom výsledku PCR testu sa žiaci vracajú do školy,“ upozornil Gröhling. Podľa jeho slov sa vykonalo takmer 226-tisíc antigénových samotestov, ich pozitivita bola 0,26 percenta.

Minulý týždeň bola pozitivita na úrovni 0,5 percenta a predminulý týždeň to bolo 0,6 percenta. Koronavírus bol potvrdený u zhruba 0,2 percenta žiakov a pol percenta zamestnancov. „Aj tieto čísla ukazujú, že so správne nastavenými pravidlami dokážu školy fungovať bezpečne. Veľká vďaka za to patrí všetkým školám, riaditeľom, učiteľom aj zamestnancom, za to, že sa im darí školy udržovať bezpečné a funkčné,“ uzavrel Gröhling.