AKTUÁLNE Vláda schválila veľkú reformu zdravotníctva: Tesné hlasovanie! Proti boli Kollárovi ministri

Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. Na hlasovanie pribehli aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok aj minister školstva. Hlasovanie tak zrejme bolo tesné.

Aktualizované 15:58 Na oddlženie pôjde 575 miliónov eur, ktoré boli schválené ešte minulý rok. Ferjančík neočakáva, že tento dlh rástol, nakoľko rezort zdravotníctva uvoľnil 120 miliónov eur do nemocníc na znižovanie tempa rastu dlhu a získali aj ďalšie financie z eurofondov či výziev.

Lengvarský verí, že prevádzkové dlhy, ktoré musí aj teraz rezort zdravotníctva riešiť teraz, nebudú nemocnice mať už budúci rok. "Štruktúra dlhu musí byť iná. Nemocnice budú riadne platiť zdravotné a sociálne odvody a dlhy budú mať v podobe investičných alebo komerčných úverov na modernizáciu," povedal minister. V tejto chvíli nevie povedať, či budú financie určené na oddlženie nemocníc stačiť, alebo bude musieť rezort zasiahnuť aj na konci roka.

Aktualizované 15:48 Oddlžovanie nemocníc prezentuje Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu rezortu zdravotníctva. "Dôležité preto, aby sa nemocnice už viac nezadlžovali, je dodržiavanie racionalizačných opatrení," povedal Ferjančík. Kontrolované to bude a štatutári nemocníc budú reálne odmeňovaní na základe toho, ako zariadenia vedú.

Aktualizované 15:30 Hlavný odborník rezortu pre chirurgiu Juraj Pechan, vysvetľuje, že mnohí pacienti už aj dnes radšej cestujú stovky kilometrov, len aby mali istotu lepšieho zákroku. "Nemôže každá nemocnica robiť každý zákrok," hovorí. V nemocniciach vyšších kategórií sa majú robiť najmä náročnejšie zákroky a riešiť komplikované prípady. Na druhú stranu, jednoduché zákroky, ktoré dnes robia aj vysokošpecializované pracoviská by sa mali presunúť len do nemocníc nižších kategórií.

Aktualizované 15:12 Lengvarský si nie je vedomý výhrad Sme rodina

Lengvarský hovorí, že sa nedá priamo písomne deklarovať pre Sme rodina, že sa nemocnice nebudú rušiť. "Nemocnice a lôžka sa budú transformovať a proces je nastavený transparentne," povedal k problému Lengvarský.

Lengvarský hovorí, že experti koaličných strán videli návrh reformy nemocníc už v auguste. Minulý týždeň schválila Lengvarského návrh koaličná rada a neboli tam žiadne výhrady. "Dozvedel som sa to až dnes," povedal Lengvarský k odmietavému postoju Sme rodina.

Aktualizované 15:09 Nemocnice sa budú kategorizovať do piatich úrovní. Na najvyššej úrovni bude národná nemocnica, následne budú tri koncové nemocnice, na úrovni krajov by mala existovať komplexná nemocnica s dostupnosťou do hodiny. Na regionálnej úrovni budú nemocnice dostupné do 30 minút a na úrovni miest to budú komunitné nemocnice, ktoré sa budú zameriavať najmä na ambulantnú a jednodňovú starostlivosť. Zatiaľ nie je rozhodnutné to, do ktorej kategórie bude aká nemocnica zaradená.

Aktualizované 15:08 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že žiadna nemocnica a lôžko nebudú zrušené. Podľa neho budú nemocnice transformované k zvýšeniu kvality a pohodlia pacientov. "V zákone jasne definujeme podmienky, ktoré musí sieť nemocníc spĺňať," uviedla Angelika Szalayová, ktorá mala na starosti prípravu reformy siete nemocníc.

Aktualizované 14:52 "Optimalizácia nemocníc je podmienkou, aby sme mohli obdržať peniaze z plánu obnovy na zdravotníctvo," povedal Sulík.

Aktualizované 14:50 "Keby sme mali istotu, že sa nemocnice rušiť nebudú, tak by sme žiadne výpady nemali," poznamenal. "Nie je to otázka nedôvery, no chceme si byť 100-percentne istí, že k žiadnemu rušeniu nemocníc nepríde," dodal.

Aktualizované 14:45 Krajniakovi prísľub nestačí

Minister práce Milan Krajniak v reakcii na schválenie reformy potvrdil, že boli proti. Sme rodina nemohlo podporiť reformu siete nemocníc, nakoľko hrozí rušenie nemocníc. "Dostali sme prísľub, že na základe tohto materiálu nebude rušená žiadna nemocnica. Je to však len ústny prísľub a tak sme tento materiál nemohli podporiť," hovorí Krajniak.

Tesné hlasovanie?

"Viac vám povie minister zdravotníctva," povedal Korčok. Nechcel komentovať to, či bolo hlasovanie naozaj tesné a či boli potrebné hlasy. Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že proti novele reformy siete nemocníc boli zástupcovia za stranu Sme rodina a potvrdil, že museli prísť ministri za SaS. "Vyžiadali si hlasovanie, lebo boli proti a potrebujete 9 hlasov," uviedol.

"Ja osobne som rád, že tento bod dnes prešiel vládou. Aj my máme pripomienky, ale musíme sa už pohnúť ďalej," povedal Sulík s tým, že optimalizácia siete nemocníc je podmienená získaním peňazí z fondu obnovy na zdravotníctvo. Podľa neho reforma neprešla s odretými ušami. "Prešlo to 10 ku 2 hlasom. To je výborné," skonštatoval.

Po novom by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že bude ešte niekoľko mesiacov pedantne vysvetľovať v teréne podstatu reformy a jej prospech pre obyvateľov Slovenska. Nemocnice, ktoré budú v zozname, majú mať nárok na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Rezort pripomína, že prinesie menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov či kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom, čo prinesie potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu.

Nebude sa robiť všade všetko

MZ zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života.

MZ sľubuje, že sa "nebude robiť všade všetko a v malom počte". Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú podľa rezortu pracovať vďaka reforme s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. Reforma by mala zvýšiť bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur.

Minimálna sieť všeobecných ambulantných lekárov by sa mala určiť po novom

Na Slovensku by sa mal zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Priniesť by to mal nový zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý schválila v stredu vláda. Jej cieľom je zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.

Ministerstvo chce ambulantnú sieť definovať na základe určených parametrov, výsledky má monitorovať a vyhodnocovať každý rok. Parametrami pre klasifikáciu okresov budú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, ďalej kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Vzniknúť by tak mala klasifikácia okresov na zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové.

Tieto informácie by malo MZ SR poskytnúť lekárom, ktorí by mali záujem o zriadenie novej praxe. Napomôcť by to malo k rozhodnutiu, kde si zriadia svoju ambulanciu. Prospech by z toho mali mať aj pre vyššie územné celky, keďže majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín. Rezort očakáva, že to napomôže k tomu, aby sa z nich stali koordinátori siete poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

Zákon by tiež mal umožniť možnosť finančnej podpory na zriaďovanie nových ambulancií v nedostatkových okresoch formou jednorazového príspevku v sume približne 60-tisíc eur, ktoré majú smerovať z plánu obnovy a odolnosti. O ten by sa mohli uchádzať aj úplne noví lekári, ale aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax.

Rezort zdravotníctva predpokladá, že práve tento krok podporí mladých lekárov po ukončení štúdia, aby sa vrátili do svojho rodiska alebo do iných nedostatkových či rizikových regiónov. V ďalších fázach by sa mali riešiť podpora všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva. Priniesť by mala rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov aj sestier, či napríklad zníženie administratívnej záťaže.