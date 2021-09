Nové rozdelenie OKRESOV: Zelená zmizla, až 13 je len krok od najhoršej fázy! Prípady rýchlo rastú

BRATISLAVA - Na Slovensku včera pribudlo najviac prípadov od apríla, a to takmer 1500. Situácia sa zhoršuje a to sa podpisuje aj na rozdelení okresov. Aktuálne nemáme na Slovensku ani jeden zelený okres a bordových, ktoré sú len krok od najhoršej fázy, pribúda.

Bordových okresov je viac aj napriek avizovaným zmenám v metodike zaraďovania okresov do jednotlivých fáz COVID automatu. Podľa novej metodiky sa päť pozitívnych detí rovná jednému dospelému. Prípady detí tak majú nižšiu váhu a mali by opatrenia teoreticky zmierniť. Zdá sa však, že situácii to nepomohlo a stále sa zhoršuje.

VIDEO COVID pacientov v nemocniciach pribúda: Začala sa prvá fáza reprofilizácie

Už 13 okresov je v bordovej fáze

​Od pondelka 4. októbra tak bude už 13 okresov v bordovej farbe, kde platia prísnejšie pravidlá. Najviac okresov, a to 39, bude v červenej fáze. Zvyšné sa budú nachádzať v stupni ostražitosti a teda oranžovej farbe. Zelený už nie je ani jeden okres. Odborníci aj rezort zdravotníctva očakávajú rýchly príchod tretej vlny, no zároveň rýchly pokles prípadov.

Fáza ostražitosti (oranžová farba) : okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica,Bratislava I. - V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Zvolen.

1. stupeň ohrozenia (červená farba): okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, okres Žilina a Zlaté Moravce.

2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okresy Bardejov, Čadca, Košice I. - IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Skalica, Stará Ľubovňa a okres Svidník.