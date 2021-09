Krajniakov rezort zvýši príspevky na deti o 38 centov: Nicholsonovú to pobúrilo! Je to smiešne

Vyplýva to z predbežných informácií, ktoré sú zverejnené na portáli Slov-lex.sk. Od 1. januára budúceho roka navrhuje rezort práce upraviť sumu rodičovského príspevku na 280 eur mesačne a sumu rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské, na sumu 383,80 eura mesačne (tento rok je to 378,10 eura).

Zvýšenie o pár eur

Ministerstvo tiež navrhuje od Nového roka upraviť sumu prídavku na dieťa na 25,88 eura mesačne a sumu príplatku k prídavku na dieťa na 12,14 eura mesačne. "Zároveň sa s účinnosťou od 1. januára 2022 navrhuje zvýšenie sumy, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, na sumu 106,33 eura mesačne," skonštatovalo ministerstvo v predbežnej informácii. V tomto roku sa rodičom prvákom vyplácalo 104,76 eura.

Je to trápne

Europoslankyňu Lucia Ďuriš Nicholsonovú to pobúrilo. Zvýšenie je totiž v prípade prídavkov na deti o pár centov a v prípade rodičovského o pár eur. "Prosím vás, kto to dnes odo mňa chcel počuť nejaké dobré správy? Tu sú a hneď dve. Ja by som veľmi odporučila pánovi ministrovi Krajniakovi nekomunikovať takéto trápnosti," napísala na sociálnej sieti.

"Naša rodinná politika vychádza na hanbu, keď ju porovnávame s rodinou politikou vyspelých EÚ štátov, najmä škandinávskych. Kedy sa konečne naučím brať si príklad od tých najlepších a nenechávať vymýšľať slovenské koleso rôznym sociálnym inžinierom?" pýta sa. "Viete, v čom bude problém? Pán Krajniak tie smiešne centové zvýšenia asi kráti počtom detí svojho šéfa. Iba tak si viem vysvetliť, že sa s tou trápnosťou ešte aj v médiách chváli," dodala europoslankyňa.