Takmer rok od Kollárovej nehody: Významný posun! Padlo obvinenie

K nehode došlo 24. októbra 2020 na križovatke Mramorová a Ulicu Svornosti v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Služobná limuzína, v ktorej sa viezol predseda parlamentu Boris Kollár, sa zrazila s osobným motorovým vozidlo.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Predseda parlamentu skončil po haváriu v nemocnici sv. Michala, neskôr bol prevezený na bratislavské Kramáre a odtiaľ opäť do nemocnice, ktorá patrí pod rezort vnútra. Podstúpiť musel náročnú operáciu krčného stavca a v nemocnici strávil niekoľko týždňov. On sám ešte v čase svojej hospitalizácie povedal, že lekári ho doslova vytrhli hrobárovi z lopaty. So špeciálnou oporou krku sme ho potom mohli na verejnosti vídať aj po jeho návrate do práce.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Krátko po nehode sa ukázalo, že v aute nebol sám. Okrem jeho ochranky sa v ňom viezla aj bývalá misska Miroslava Fabušová, za čo bol predseda parlamentu ostro kritizovaný. Prípad vzbudil o to väčšie vášne, že v tom čase platil na Slovensku kvôli pandémii koronavírusu prísny lockdown a zákaz vychádzania.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

Prípad nehody predsedu parlamentu nie je uzavretý ani po takmer roku. Prišlo však k významnému posunu. "V súvislosti s Vami uvedenou dopravnou nehodou bolo vznesené obvinenie z nedbanlivostného prečinu ublíženia na zdraví. Konanie nie je v súčasnosti ukončené, zo strany vyšetrovateľa Policajného zboru sú vykonávané úkony po vznesení obvinenia. Bližšie informácie nie je v súčasnom štádiu možné poskytnúť," potvrdil pre Topky.sk hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

TV JOJ v tejto súvislosti uviedla, že poľa ich informácií však nemá byť obvinený vodič predsedu parlamentu.