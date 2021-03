Kollár vystúpil pred predsedníctvom prvýkrát bez goliera: Odchodom Matoviča alebo Sulíka sa nevyrieši vôbec nič!

BRATISLAVA - Predseda parlamentu sa ešte krátko pred zajtrajším predsedníctvom Sme rodina rozhodol predsa prehovoriť ku vládnej kríze. Natočil video, a to prvýkrát dokonca aj bez krčného goliera, a poukázal na to, že odchodom premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) alebo Richarda Sulíka (SaS) späť do parlamentu by sa nič nezmenil, skôr naopak!

Kollár si to myslí a povedal to vo svojom videu na sociálnej sieti. "Veľmi veľa ľudí mi v týchto dňoch dáva otázku: Kde sa Sme rodina prikloní? Koho podporíte, nepodporíte? Budete žiadať pád vlády, nebudete?" začína niekoľkými otázkami Kollár svoje video.

Nič sa nezmení, myslí si Kollár

Predseda parlamentu však hneď poukazuje na to, že s odchodom premiéra Matoviča alebo ministra Sulíka by sa vzhľadom na ich vodcovských záujmoch v ich hnutiach nezmenilo nič. "To, či vláda vydrží, záleží na nich dvoch. Záleží na tom, či do seba vstúpia alebo nie. Nezmenilo by sa vôbec nič! Títo dvaja páni by odišli do parlamentu, tam by absolútne ovládali svoje poslanecké kluby a peklo by pokračovalo ďalej," skonštatoval stručne Kollár.

Prvýkrát od nehody vystúpil bez goliera

"Ľutoval by som tých chudákov, ktorých by dosadili do vlády. Máme jasný príklad spred dvoch rokov, kde Robert Fico musel odstúpiť a z urazeného ega šikanoval premiéra Pellegriniho," povedal Kollár a ako príklad uviedol zamietnutú stratifikáciu nemocníc. Všimli sme si tiež, že Kollárov zdravotný stav sa zrejme zlepšuje, keďže prvýkrát od autonehody vystúpil bez akéhokoľvek goliera na krku.