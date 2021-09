Povinné očkovanie lekárov? Pre Kulkovského hranica, za ktorú by neprešiel, tu sú dôvody!

V poslednom období sa čoraz viac hovorí o povinnom očkovaní niektorých profesií – zdravotníkov, učiteľov, vojakov, policajtov. Viacerých tieto slová prekvapili či nahnevali. Medzi nimi aj lekára a primára interného oddelenia nemocnice v Považskej Bystrici Milana Kulkovského.

„Povinné očkovanie zdravotníkov na Slovensku nebude. Dalo by sa povedať, že som o tom presvedčený. Môj postoj k očkovaniu je známy, tretiu booster dávku by som mal už najradšej v sebe a vysoké percento zaočkovanosti populácie by ma veľmi potešilo, no mám hranicu, cez ktorú by som nešiel. A tou je práve povinné očkovanie proti Covid-19 pre určité skupiny obyvateľstva,“ začal Kulkovský na sociálnej sieti. Ako sa priznal, dôvodov je viac, avšak, tým základným je, že by sa nedokázal zmieriť s tým, aby sa tak kompenzovalo rozhodnutie jednej skupiny obyvateľstva voči druhej. Pritom ide podľa Kulkovského o skupinu obyvateľstva, ktorá rozhodne, či boj s pandémiou vyhráme, alebo nie.

Zdroj: Getty Images

Nerozumiem tomu, ale rešpektujem

„Len malá časť zdravotníkov sa z rôznych dôvodov rozhodla neočkovať a aj napriek tomu, že ich rozhodnutiu nerozumiem a nemám ani snahu ho pochopiť, ho rešpektujem. Už dávno som pochopil, že dnes už nemá zmysel niekoho presviedčať o tom, aby svoj názor zmenil. Ďalej posúvam len fakty a realitu,“ vysvetlil Kulkovský s tým, že mu príde nespravodlivé, aby štát nútil tisícky ľudí. Pritom na druhej strane ten istý štát toleruje odmietanie vakcíny a protipandemických opatrení, a to bez akéhokoľvek postihu. Toto rozhodnutie prirovnal k možnosti, aby sa na diaľnici povolila neobmedzená rýchlosť na diaľnici pre majiteľov športových áut a zakázať jazdiť vodičom so slabšími autami, aby nezdržovali.

Zdroj: TASR/AFP

Ako dodal, lekárska prax ho naučila, že nemá prosiť pacientov o to, aby ich mohol vyšetriť a liečiť. „Ak liečbu niekto odmietne, nekľaknem si pred neho na kolená, neprosím. Upozorním ho na možné následky jeho rozhodnutia a presuniem sa k ďalšiemu lôžku. K pacientovi, ktorý sa liečiť chce. Čas je vzácny. A takýto postoj mám aj k očkovaniu. Už neprosím, rozhodnutie rešpektujem, popíšem možné následky, ponúknem fakty,“ upozornil Kulkovský.

Konštatoval, že na jednej strane sa prostredníctvom médií živí diskusia o povinnom očkovaní, ale na druhej strane sa oponentom ustupuje. Poukázal aj na niektoré prípady, kedy sa museli meniť pravidlá – ako napríklad v divadle, či počas návštevy pápeža. „Nemôžeme sa jednej skupine donekonečna prispôsobovať a odpúšťať jej a druhú kontrastne do niečoho nútiť a vyhrážať sa jej,“ uviedol lekár.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Výbuch zabolí celú spoločnosť

Kulkovský upozornil tiež na to, že ďalším faktorom, prečo povinné očkovanie určite nebude, je absencia postihu v prípade neuposlúchnutia. „Hádam si nikto príčetný v tejto spoločnosti nemyslí, že by sme mohli ísť cestou Maďarska či Francúzska a zdravotníkov prepúšťať. Nemysliteľné. Tisíce zdravotníkov čakajú na povestné škrtnutie zápalkou, ktorá zapáli rozbušku ich emócii. A ten výbuch nezabolí ich, odídu tam, kde si ich budú vážiť. Ten výbuch zabolí celú spoločnosť,“ poukázal Kulkovský.

Na záver napísal, že by bolo výborné, keby boli zaočkovaní všetci, ale povinné očkovanie nie je z jeho pohľadu správnou cestou. Dôležité je v súčasnosti zastabilizovať personálnu situáciu v zdravotníctve a nie ju naďalej zhoršovať diskusiami o niečom, čo nemôže prejsť.