Lekár Kulkovský otvorene: Posledné, čo sa pacientov s COVID-19 pýtam, je, či zmenili názor na očkovanie!

Ako vysvetlil na úvod vo svojom blogu, počas druhej vlny koronavírusu mali v nemocnici reprofilizovaných šesť oddelení, pričom mali dni, kedy naplnili všetky lôžka na týchto oddeleniach a museli tak žiadať o pomoc okolité nemocnice.

„Pacienti prichádzali, odchádzali a, žiaľ, aj zomierali. Najťažšie chvíle sme prežívali, keď nielen v našej nemocnici, ale na celom Slovensku neboli dostupné ventilované lôžka a bolo nevyhnutné niekoľko pacientov preložiť do nemocníc v zahraničí. Niektorí sa stali obeťou nepripravenosti nášho zdravotníctva na takúto situáciu,“ upozornil Kulkovský. Ako dodal, úľava prišla v lete, kedy si lekári mohli na chvíľu vydýchnuť, pripraviť sa na jeseň, pretože postupne sa rušilo jedno COVID oddelenie za druhým. Podľa Kulkovského sa nákaza v nemocniciach počas prázdnin vytratila a aj keď sa niekto infekčný objavil, poslali ho do Trenčína na infekčné oddelenie.

„Povestný pocit ticha pred búrkou bol však čoraz intenzívnejší. S končiacimi sa prázdninami sa počet pacientov začal zvyšovať, kapacita infekčného oddelenia v Trenčíne sa začala napĺňať a my sme vedeli, že je len otázkou času, kedy bude nevyhnutné pristúpiť k obnoveniu covid oddelenia aj v Považskej Bystrici,“ vysvetlil Kulkovský s tým, že sa tak stalo vo štvrtok 16. septembra, kedy už novoprijatého pacienta s koronavírusom nemali kam preložiť. Z toho dôvodu reprofilizovali interné oddelenie 2, kde z hodiny na hodinu vytvorili 25 lôžok pre COVID oddelenie s rovnakým personálom, ale zmenenou diagnózou – U071, ktorou sa označuje nákaza COVID-19.

„Ak chcete hľadať odpoveď na otázku, či covid-19 obmedzuje starostlivosť o necovidových pacientov, odpoveďou sú reprofilizácie oddelení a presuny personálu. Počas druhej vlny sme tomu zabrániť nemohli. Teraz nám očkovanie dalo príležitosť, no nevyužili sme ju. A to zdravotníkov neskutočne frustruje,“ upozornil. Podľa jeho slov k prvému pacientovi pribudli ďalší a ďalší a väčšina z nich na otázku, či sú očkovaní, odpovedali nie. Pred víkendom mali na oddelení 10 pacientov, jeden zomrel, dvoch stihli prepustiť do domácej liečby a dvoch preložili na covidové ARO, pretože sa im zhoršil stav a museli ich napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Spolu tak behom 14 dní prijali 15 pacientov. „Ani veľa, ani málo. Snažím sa teraz potláčať spomienky na dni, keď sme tu mali takmer 150 pacientov. Nechápem, ako sme to mohli zvládnuť. Fyzicky aj psychicky. Zvládneme to opäť? Aká bude tretia vlna? Neviem. Ale modlím sa, aby sa počtom pacientov tej druhej ani nepriblížila,“ konštatoval. Ako dodal, z 15 pacientov boli očkovaní traja, z toho dvaja boli vo vysokom veku a druhú dávku mali ešte v marci, no v porovnaní s neočkovanými rovesníkmi majú oveľa miernejší priebeh.

Ako poukázal Kulkovský, posledného pacienta prijímal on sám. Išlo o päťdesiatnika, ktorého hneď po hospitalizácii museli napojiť na neivazívnu ventiláciu, pretože mal saturáciu pod 60. „Prišiel v poslednej chvíli. Masívny obojstranný zápal pľúc. Nezaočkovaný. Jednou z najčastejších otázok, ktoré dostávam, je tá, či nezaočkovaní pacienti, ktorých prijímame v ťažkom stave do nemocnice, ľutujú svoje rozhodnutie nedať sa zaočkovať. Tak, ako ich, ani vás určite nepoteší moja odpoveď. Neviem. Nepýtam sa ich na to,“ povedal Kulkovský, podľa ktorého nie je odpoveď na túto otázku pre neho profesionálne dôležitá.

„A úprimne, pýtať sa na to dýchavičného pacienta, ktorému ťažký zápal pľúc často dovolí povedať len áno alebo nie, by ani nebolo správne. Som lekár. Liečim pacientov, ich telo. Ich názory sú pre mňa nepodstatné. Ak by som podľahol emóciám, zlými rozhodnutiami by som mohol ublížiť tým, ktorým chcem aj musím pomôcť. Som presvedčený o tom, že väčšina si chybné rozhodnutie neprizná. Pýcha to nedovolí,“ upozornil.

Na záver sa zamyslel, aká bude tretia vlna na Slovensku, no odpoveď nepozná. Napriek tomu dúfa a verí, že vďaka očkovaniu a premoreniu nebude taká zlá, ako tá druhá, ktorá tu zúrila na jar. Podľa jeho názoru bude aj obetí menej, avšak, má obavy, že treťou vlnou sa prekročí to, čo sú zdravotníci ešte ochotní tolerovať. „Je ťažké si to predstaviť, ale ku kolapsu nemocníc sme bližšie než kedykoľvek predtým. Na rozdiel od úspešných krajín sa na Slovensku z covidu-19 a očkovania stal jediný program niektorých politických strán, ktoré nedokážu o voliča bojovať ničím iným než šírením nenávisti a klamstiev. Ak sa nespamätáme, z ružovej budúcnosti môže byť hnedá minulosť,“ uzavrel.