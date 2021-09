Veľký úspech polície počas akcie Pavúk: Zadržali hlavu organizovanej skupiny prevádzačov

"Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii rozložili organizovanú skupinu prevádzačov, ktorá dlhodobo na území východoslovenského kraja páchala trestnú činnosť prevozom nelegálnych migrantov zo Slovenska cez Českú republiku, prípadne cez Poľsko do cieľovej krajiny Nemecká spolková republika," priblížila hovorkyňa s tým, že počas tohtotýždňovej akcie zadržali aj hlavného organizátora Radoslava H., ktorý mal mať priame kontakty na prevádzačov na Ukrajine a riešiť s nimi prechody migrantov cez "zelenú hranicu".

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Po príchode cudzincov na územie Slovenska ich mali vodiči prevážať do pripravených úkrytov, kde ich mal ďalší člen organizovanej skupiny ubytovať a strážiť. "Odtiaľ boli potom odvážaní do Nemecka. Posádku s cudzincami sprevádzalo ďalšie vozidlo, ktoré vykonávalo bezpečný prevoz," doplnila Bárdyová s tým, že prevádzači mali takýmto spôsobom zabezpečiť prevoz viacerých nelegálnych migrantov. Polícia doposiaľ zadokumentovala šesť prípadov, v ktorých previezli 27 nelegálnych migrantov. Celkový zisk skupiny je predmetom vyšetrovania, suma za jedného migranta sa pohybuje v rozmedzí od 400 do 1000 USD.

Prehliadky boli úspešné

Policajti počas týždňa vykonali sedem domových prehliadok a dve prehliadky iných priestorov. "Na akcii participovali okrem policajtov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii aj policajti Mobilnej zásahovej jednotky zo Sobraniec a príslušníci pohotovostného policajného útvaru (PPU)," ozrejmila Bárdyová. Policajti mali pri akcii okrem osôb zaistiť vysielačky, fotopasce, rušičky signálov, cigarety bez kolkov či sušinu neznámeho pôvodu, ktorú preskúmajú, či ide o drogy.

"Policajti odhalili, zadržali a obvinili päť mužov vo veku medzi 41 až 47 rokov. Ďalší traja už boli obvinení po zadržaní s migrantmi v Čechách a v Poľsku," doplnila hovorkyňa s tým, že na štyroch obvinených vyšetrovateľ spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. Po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.

"Vyšetrovanie v danej veci bude pokračovať naďalej a nie je vylúčené, že dôjde k odhaleniu a vzneseniu obvinenia ďalším spolupáchateľom organizovanej skupiny," uzavrela Bárdyová.