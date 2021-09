VIDEO Opozícia po návšteve europoslancov pení: Pellegrini im odkázal zbaliť si kufre, Fico ešte viac pritvrdil!

VIDEO Pellegrini odporúčal europoslankyni, aby si zbalili kufre:

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a expremiér Peter Pellegrini kritizoval postup monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva pri návšteve na Slovensku. Namieta, že sa jej členovia nestretli so zástupcami opozície, iba koalície. Hovorí o tendenčnom prístupe. Vyzval ich, aby opustili SR a nevydávali tendenčné správy.

"Nemieni sa stretnúť a nestretla sa s relevantnými subjektami z opozície, čo považujem za absolútnu chybu. Preto si myslím, že akékoľvek závery tejto misie sú irelevantné a budú jednostranné," vyhlásil a odporučil "holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi", aby si "zbalili kufre", a keď mienia na Slovensku pôsobiť tendenčne a jednostranne, aby odleteli späť do Bruselu a voči Slovensku nevydávali žiadne vyjadrenia ani hodnotiace správy. "Tak ako účelovo chodili na Slovensko predtým, tak v tom pokračujú aj dnes," dodal.

Pellegrini považuje za neprípustné, aby sa akákoľvek takáto skupina zo zahraničia na Slovensku stretávala len s tým, s kým chce, a na základe toho vydávala stanoviská. Odmieta krivenie obrazu o Slovensku. Pýta sa, či sa členovia skupiny zaujímali aj o aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a či sa k tomu vyjadrí. "Na základe toho, s kým sa stretli, sa toto všetko asi ťažko dozvedia," poznamenal s tým, že ide o zneužitie právomoci poslanca EP.

Nech si dá doma jointa a neotravuje tu vzduch, píše šokujúco Fico

Jeho opozičný kolega z parlamentných lavíc a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico (Smer-SD) však ešte pritvrdil a europoslankyni Veldovej odkázal, aby si "dala doma jointa a neotravovala vzduch na Slovensko, lebo ho prišla len otravovať,".

"Ja mám na tie holandské fešandy z Európskeho parlamentu šťastie. Najskôr mi jedna ako premiérovi, po tom, čo som informoval EP o zmenách Zákonníka práce a raste minimálnej mzdy z dielne Smeru verejne povedala, že mi bude veriť moju ľavicovú orientáciu len vtedy, keď sa v Bratislave postavím na čelo sprievodu homosexuálov a transsexuálov," píše kritický Fico.

"Druhú holandskú fešandu z EP som ako premiér slušne a milo prijal po vražde novinára Kuciaka. Odmenila sa mi tak, že krátko na to vyhlásila, že mám skončiť v politike. To ako keby nejaká poslankyňa EP zo Slovenska išla do Holandska a tam by žiadala politický koniec premiéra," píše Fico, ktorý hovorí, že "títo ľudia sú úplne mimo".

Podstatne kritickejší status nenechal chladného ani niektorých poslancov koalície a pod statusom mu nechali svoj názor na jeho slová. Urobil tak napríklad poslanec OĽaNO Peter Pollák mladší.

Dvojdňová európska návšteva

Na Slovensku je od utorka (21. 9.) delegácia poslancov EP z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Cieľom sedemčlennej delegácie pod vedením holandskej europoslankyne Sophie in 't Veldovej (Obnovme Európu) je zhodnotiť dodržiavanie zásad právneho štátu v krajine. Vedúca skupiny v stredu na tlačovej konferencii vyjadrila plnú podporu dočasne poverenému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ako aj vyšetrovateľom a prokurátorom.

V rámci dvojdňového programu mala delegácia na pláne aj stretnutie s rodinami zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, diskusiu so zástupcami občianskej spoločnosti, novinármi aj vysokými štátnymi predstaviteľmi.

