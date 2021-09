Kollár o situácii v koalícii: Toto je pre nás červená čiara! Ak zmenia paragraf, odchádzame

NAŽIVO Boris Kollár o aktuálnej politickej situácii:

Odchod Kollárovho hnutia z vlády sa neriešil, koaličná rada prebehla v poriadku. Napriek tomu sa zdá, že napäté vzťahy ešte nie sú zažehnané. Rozhodnú závery pracovnej skupiny, na ktorej sa hnutie Sme rodina nezúčastňuje. Pokiaľ by sa sporný paragraf 363 zmenil, hnutie Borisa Kollára odíde z vlády.

VIDEO Kollár adresoval svojim partnerom ostré slová

Paragraf 363 je červenou čiarou, Kollár pripustil odchod z vlády

K napätým vzťahom či k otvoreniu koaličnej zmluvy sa lídri opäť nedostali. "Riešili sme veľký súbor zákonov, na ktorých sme sa bez problémov dohodli," povedal dnes v parlamente Kollár. Odchod jeho hnutia prvýkrát pripustil cez víkend líder najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa Kollára sa bude napäté vzťahy budú riešiť zrejme potom, čo pracovná skupina oznámi prvé závery.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Boris Kollár povedal, že paragraf 363 je pre Sme rodina červenou čiarou a zlomovým bodom, v prípade zmeny by odišli z vlády. "Samozrejme, niektoré body sme ochotní podporiť alebo pri 363 neuhneme," uviedol Kollár s tým, že na pracovnej skupine sa nebudú zúčastňovať. To, čo doposiaľ Kollár z návrhov videl, s tým problém nemá. "Čo sa týka paragrafu 363, tam stanovisko nezmení, na konic sa bude musieť rozhodnúť expremiér Matovič," uviedol.

Nech si potom vládnu so 75 poslancami

"Nemám nič proti očiste. Nechcem, aby sa zneužíval alebo nadužíval zákon, aby si tu malá skupina povedala, že je vlastníkom pravdy. To odmietam, inak podporuje plne vládu Igora Matoviča, aby očistila túto spoločnosť," uviedol. "Nech si potom vládnu so 75 poslancami, vydrží to tak jeden, dva mesiace a celá očista je v kýbli," tvrdí. Či rieši podporu poslancov Tomáša Tarabu alebo Štefana Kuffu, to nekomentuje.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predseda parlamentu považuje za správne rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby špeciálny prokurátor nebol členom pracovnej skupiny pre obnovu právneho štátu. "Keďže pán Lipšic nemal žiadnu autocenzúru, tak to zaňho vyriešil šéf prokuratúry Žilinka," uviedol. Na koaličnej rade neriešili ani otváranie koaličnej zmluvy kvôli rozpadu poslaneckého klubu Za ľudí.

Ak sa Kollár nepridá, odpoveď je jasná

Ak sa Kollár k zmenám nepridá, je to jasná odpoveď, zdôraznil šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš. "Na koaličnej rade táto oficiálna debata neprebehla, ale je všeobecne známe, že ak pracovná skupina, ktorá pripravuje návrhy, čo by trebalo na Slovensku zmeniť, aby nedochádzalo k situáciám, ktoré sa dejú na polícii či v prokuratúre... ak sa koaličný partner nepridá, je to jasná odpoveď," uviedol.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Nič však nie je uzavreté a o situácii sa ešte budú rozprávať. "Musíme dať na stôl argumenty a rozprávať sa o nich," uviedol Šipoš na margo toho, či stojí paragraf 363 za odchod koaličného partnera. Situáciu s možným prerozdelením ministerstiev po prechode Márie Kolíkovej a ďalších poslancov do SaS a rozpade poslaneckého klubu Za ľudí bude koalícia riešiť až potom, čo sa vyrieši situácia v polícii a bude jasné, či sa udrží súčasné zloženie koalície.

Remišová Kollára nekomentuje

Koaličná rada riešila podľa predsedníčky Za ľudí a vicepremiérky Veroniky Remišovej čiastočne aj návrhy z pracovnej skupiny. Vyhlásenia Kollára nechcela komentovať. "Budem veľmi rada, ak sa čo najviac poslancov v koalícii postaví na správnu stranu a podporí tie správne zmeny," povedala s tým, že koalícia získala protikorupčný mandát, pričom úpravu paragrafu 363 aj zmeny v policajnej inšpekcii majú aj v programovom vyhlásení vlády.

"Diskusia bude prebiehať pri konkrétnych legislatívnych zmenách, tam sa už bude treba rozhodnúť, či zmeny klub Sme rodina podporí alebo nepodporí," povedala Remišová. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová hovorí, že na koaličnej rade to nevyzeralo na koaličnú krízu. "Všetko má zmysel, pevne verím, že nás spája oveľa silnejší cieľ ako vnútorné konflikty," odpovedala na otázku, či by mala koalícia bez Sme rodina zmysel.

V prípade, že by hnutie Borisa Kollára odišlo z vlády, trojkoalícii by ostalo 75 poslancov, čo by nestačilo na schválenie bežných zákonov či na schválenie programového vyhlásenia vlády. Veľké reformy by sa bez pohodlnej väčšiny takisto schvaľovali ťažko. Trojkoalícia by potrebovala minimálne jeden hlas. Hovorí sa o podpore odídencov zo Za ľudí Miroslava Kollára či Tomáša Valášeka.