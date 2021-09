Vládnuť bez Borisa Kollára? Koalícia by znervóznela: Potrebné budú kompromisy! Rozhodne koaličná rada

BRATISLAVA - Zdá sa, že koalícia sa opäť otriasa v základoch. Nielen že sa Veronike Remišovej rozpadol poslanecký klub a aktuálne má v parlamente štyroch poslancov, aj najsilnejšie koaličné hnutie má problém. Igor Matovič totiž cez víkend pripustil koalíciu bez Borisa Kollára. Fungovalo by to?

Nestihli doriešiť jeden problém a už je tu ďalší. Líder najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič prvýkrát pripustil koalíciu bez hnutia Sme rodina. V tom prípade by mali spolu len 75 hlasov, čo by nestačilo ani na presadenie štandardných zákonov či schválenie programového vyhlásenia vlády. Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď lídri ešte stále nevyriešili situáciu so stranou Za ľudí. Práve tieto dva problémy by mali byť grom rokovaní na dnešnej koaličnej rade.

Koalícia bez Kollára?

Ak by hnutie Sme rodina blokovalo očistný proces a rozhodlo sa "drukovať" predstaviteľom opozície, partneri by si mali klásť otázku, či dokážu fungovať aj bez Sme rodina, povedal cez víkend Matovič. Dodal, že ak by sa potvrdilo, že Slovenská informačná služba (SIS) je za "hataním" spravodlivosti, treba post riaditeľa SIS vziať Sme rodina.

"Urobím všetko pre to, aby Sme rodina zostala súčasťou protikorupčnej koalície. Ak by Sme rodina blokovala očistný proces, ak by blokovala možnosť chrániť statočných ľudí v polícii, prokuratúre, súdnictve pri očiste v boji s mafiou a ak by naďalej chcela umožniť mafii, aby vedela na poslednú chvíľu kedykoľvek vytiahnuť nejaký kľúčový záhadný paragraf, ktorým očistia akéhokoľvek zločinca, potom sa mentálne Sme rodina z koalície vzďaľuje. Vtedy si musíme klásť otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina," uviedol.

Predstaviť si to vie aj premiér

Premiér Eduard Heger si takisto vie predstaviť prípadnú vládu bez Sme rodina s podporou nezaradených poslancov parlamentu, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov. Podstatná je preňho stabilná vláda. Reagoval tak na otázky novinárov na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní odbornej pracovnej skupiny k situácii v bezpečnostných zložkách, na ktorej sa hnutie Sme rodina nezúčastňuje.

Mal by sa ospravedlniť

Matovičovi je ľúto postoja lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa rozhodol nebyť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá má obnoviť dôveru v právny štát. Reagoval tak na piatkovu emotívnu tlačovku lídra Sme rodina. "Nazvať Jána Čurillu mafiánom je za všetky čiary," povedal na margo Kollárových slov, za ktoré by sa mal podľa Matoviča ospravedlniť. "Musíme chrániť statočných vyšetrovateľov a aj keď to bude spôsobovať problémy v koalícii," dodal. Reči o nájomných bytoch berie ako odpútanie pozornosti od podstaty.

Musíme otvoriť koaličnú zmluvu

Hnutie Sme rodina podporuje vládny program očisty spoločnosti, ale musí sa to diať zákonným spôsobom, uviedol v ďalšej diskusnej relácii v reakcii na Matovičove slová Kollár. Ak chce líder vládnuť bez Sme rodina, budú sa o tom podľa Kollára rozprávať na koaličnej rade. "Nebránim sa očiste, hovorím, že všetci, na ktorých sú relevantné dôkazy, majú byť postavení pred spravodlivý súd," reagoval Kollár.

"Budem podporovať túto vládu, aj keď robíme chyby. Určite je to lepšie, ako keby sa mala vrátiť ficovská mafia," dodal. Kollár pripomenul, že každá strana musí garantovať poslancov v parlamente, a to už Za ľudí nemá. "Zmenila sa situácia, nemôžeme sa tváriť, že zmluvu neotvoríme. Musíme znova otvoriť koaličnú zmluvu a dohodnúť sa na prerozdelení," dodal. Chce, aby do budúcna bolo možné v súlade s Ústavou SR skrátiť volebné obdobie aj cez referendum. Dodal, že takýto návrh v koalícii pripravia.

SaS podporuje Hegerovu vládu, aj keby Sme rodina odišlo

Strana SaS plne podporuje vládu Eduarda Hegera so všetkými poslancami klubu SaS vrátane odídencov zo Za ľudí. Platilo by to, aj keď by sa Sme rodina rozhodla opustiť koalíciu. "Hodnotové rozdiely medzi koaličnými partnermi sú prirodzené, avšak ak sa neustále zväčšujú, je taktiež prirodzené, že sa budeme rozprávať aj o ďalších možnostiach spoločného vládnutia," doplnil hovorca SaS Ondrej Šprlák.

S Kollárom chcem diskutovať

Líderka Za ľudí sa priamo nevyjadrila, či by s prípadným odchodom Sme rodina súhlasila a ani neodpovedala na Matovičove slová. Na úplne zásadných veciach, akým je boj proti korupcii, sa doteraz podľa nej zhodovala celá koalícia. "Ja si myslím, že v parlamente sú polsanci, ktorým záleží na očiste Slovenska, ktorí momentálne pôsobia ako nezaradení poslanci. Tú otázku by som nechala otvorenú," reagovala na možnosť koalície bez Kollára.

"Mojou prioritou bude diskutovať s Borisom Kollárom a hľadať ústavnú väčšinu, pretože toto je jedinečná príležitosť. Nikto si nemyslel, že boj s mafiou bude ľahký," uviedla s tým, že potrebujú systém, ktorý bude odolný voči zneužívaniu. Remišová zdôraznila, že na presadzovanie reforiem bude potrebná silná koalícia. Podľa Remišovej koalícia stále zmysel má.

Bolo by možné fungovať bez Sme rodina?

Pokiaľ by hnutie Sme rodina naozaj z koalície odišlo, koalícii by ostalo 75 poslancov, čo nie je ani potrebná väčšina na vládnutie. Koalícii by sa ťažko schvaľovali zákony, ale problém by mali aj pri programovom vyhlásení vlády. Chýbal by im jeden hlas. Vládnuť by tak síce bolo možné, no museli by sa spoľahnúť na podporu odídencov z koalície, ako je Tomáš Valášek či Miroslav Kollár.

"Bolo by to náročnejšie. Vládnuť bez ústavnej väčšiny alebo dokonca v menšine. Chcelo by to veľa kompromisov, rokovania, všetko by bolo zdĺhavejšie a neistejšie ako doteraz," uviedol pre Topky politológ Michal Cirner. "Znamenalo by to oslabenie akcieschopnosti vlády, nemohli by sa robiť náročné reformy a stres z povalenia vlády by zvyšoval nervozitu v koalícii," dodal.

Potrebná by bola disciplína vládnych poslancov

Podľa politologičky Dariny Malovej by bolo jednoznačne možné vládnuť aj bez hnutia Sme rodina. "NR SR je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, t. j. 76. Samozrejme, že by to kládlo zvýšené nároky na disciplínu vládnych poslancov, aby bez väčších problémov prechádzali návrhy ich zákonov. Pri hlasovaniach by vždy bolo nutné overiť počtu poslancov a zabezpečiť ich podporu," vysvetľuje politologička.

Určite by sa však zvýšili snahy opozície odvolávať ministrov a blokovať rokovanie pri každej príležitosti. "Treba zdôrazniť, že vláda sa stále môže opierať aj o podporu poslancov, ktorí odišli z koaličných strán a pôsobia ako nezaradení," uviedla s tým, že z parlamentnej praxe takého situácie poznáme. Okrem toho sú krajiny, kde vládnu menšinové vlády. "Nemyslím si, že k tomu príde. Boris Kollár včera zároveň vyhlásil, že ak by k takej situácii prišlo, t. j. odchodu Sme rodina z koalície, tak by jeho strana aj naďalej podporovala vládny program a to najmä jej protikorupčné opatrenia," myslí si Malová.

Odchoda hnutia Sme rodina by to však znamenalo riziko, lebo fungovanie by si vyžadovalo viac koordinácie v parlamente. "Zároveň by sa otvorila otázka predsedu NRSR, a práve to by mohlo skomplikovať fungovanie parlamentu. Neviem si celkom predstaviť, že by sa Boris Kollár zriekol tejto špičkovej funkcie," skonštatovala. Jeho odchodom by sa zvýšili nároky na fungovanie parlamentu, ale určite by to neznamenalo automatický koniec tejto vlády. "Dokonca by sa pozícia Sme rodina mohla zlepšiť, pokiaľ ide o podporu jej požiadaviek," dodala Malová.

V koalícii je niekoľko konfliktných línií

Fungovanie bez hnutia Sme rodina si nevie predstaviť politológ Radoslav Štefančík. Aj keby mali 75 poslancov a našiel by sa jeden hlas, v tejto situácii by to bolo mimoriadne málo. "Vo vnútri koalície existuje niekoľko konfliktných línií, ktoré by boli zárukou, že vládna koalícia sa rozpadne pred riadnymi voľbami. Tou prvou konfliktnou líniou je spor Matovič vs. Sulík. Boris Kollár bol v tomto spore skôr na strane Matoviča, odchodom Sme rodina by Matovič stratil spojenca, čo si nemôže a zrejme ani nechce pripustiť," skonštatoval politológ.

Druhou líniou je stále napätie medzi súčasnými a bývalými členmi Za ľudí. "A tou treťou líniou je latentný konflikt medzi liberálnymi a konzervatívnymi politikmi vládnej koalície. Táto vládna koalícia sa práve na zbytočných témach okolo etických otázok vie niekedy posekať viac, ako na životne dôležitých otázkach," myslí si Štefančík.

Poslanci Sme rodina by rozhádanej koalícii chýbali

Bola by koalícia bez Kollára dobrým riešením? "Na jednej strane by sa koalícia zbavila človeka, ktorého tvár je na jednej fotografii s mafiáni a podvodníkmi, na strane druhej by poslanci Sme rodina takto rozhádanej koalícii určite chýbali," uviedol. "Vládna koalícia stratila svojich poslancov hneď na začiatku, nemožno vylúčiť, že k nejakým odchodom by určite došlo aj v budúcnosti," ozrejmil politológ.

Pri 76 poslancoch by tak stačilo, aby sa vzbúril jeden a začal si klásť podmienky, ktoré by mohli vládne strany vyrušovať. "Spomeňme si len na začínajúceho politika Matoviča, ktorý spolu s jeho tromi ďalšími poslancami dokázal mimoriadne intenzívne narúšať stabilitu Radičovej vlády až do momentu, kedy sami prispeli k jej pádu," dodal Štefančík.