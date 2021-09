Po zúžení paragrafu 363 by bol generálny prokurátor len štatista, myslí si Žilinka

Zdroj: TASR – Martin Baumann

BRATISLAVA - Ak by došlo k zúženiu či zrušeniu paragrafu 363 Trestného poriadku, generálny prokurátor by bol len štatista. Myslí si to súčasný šéf prokurátorov Maroš Žilinka. Nepovažuje za správne, ak sa pristupuje k zmene zákona pod vplyvom emócií alebo pre nespokojnosť s konkrétnym rozhodnutím. K návrhom na zmenu paragrafu sa nechce vyjadrovať, keďže ešte nejde o oficiálne návrhy.