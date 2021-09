Útočník z Trenčína si vypočul verdikt! Šokujúca reakcia, trápil ho len vek Christiny Aguilery

Mladý 21-ročný Kim B. pôvodom z Moravy, je pritom stará firma. Za ublíženie na zdraví ho mali riešiť už za hranicami. Ako informovala TV Markíza, aj na pondelkový súd prichádzal s tým, že vo väzení strávi iba tri mesiace. To sa však výrazne prerátal. Ako vysvetlil hovorca prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý, obvineného stíhajú pre pokus obzvlášť závažného zločinu vraždy a hrozí mu trest 15 až 20 rokov za mrežami. Sudca pre prípravné konanie mladíka vzal do väzby z dôvodov takzvanej útekovej a preventívnej väzby.

Šokujúce zistenia v prípade krvavej drámy v Trenčíne: Omyl útočníka?! Obeť si mal pomýliť

To, že by svoj skutok ľutoval, nijak najavo nedal. „No a prečo by mi to malo byť ľúto,“ povedal. Celý útok staval do roviny, že dievča napadlo jeho a chcelo mu ukradnúť kabelku, neskôr aj bundu a potom do zoznamu doplnil aj počítač.

Zdroj: reprofoto - tv markiza

Zo súdu ho eskorta odviezla priamo do Ilavy. To, čo ho však najviac trápilo, bolo, koľko bude mať speváčka Christina Aguilera rokov, keď z väzenia vyjde von.

K incidentu prišlo v piatok večer na Električnej ulici, kde útočník priamo na chodníku bodol trikrát do chrbta 17-ročné dievča. Pri poslednom bodnutí sa mu však čepeľ noža mala zaseknúť v rane. Dievčine sa podarilo ujsť a privolať si pomoc. Muž, v čase útoky prezlečený za ženu, si to mal podľa medializovaných informácií do blízkeho podniku, kde si dal pivo.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Mladá žena mala podľa informácií čas.sk z miesta činu ešte vládať utiecť a zavolať svojmu otcovi, ktorému povedala čo sa stalo. Ten následne zalarmoval záchranné zložky. Z Trenčína musela byť dievčina vrtuľníkom prevezená do Bratislavy. "Po stabilizovaní základných životných funkcií dievča z Fakultnej nemocnice v Trenčíne letecky previezli do vyššieho zdravotníckeho zariadenia - Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov," uviedli leteckí záchranári.

Prijatie pacientky potvrdila aj Univerzitná nemocnica Bratislava. "Môžeme potvrdiť, že Univerzitná nemocnica Bratislava prijala spomínanú pacientku. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať bližšie informácie k jej zdravotnému stavu," uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.