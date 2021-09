Vytočený Kollár a TVRDÝ ODKAZ pre Lipšica: Očakávam, že sa ospravedlníte!

Potom, ako kauza možného sledovania šéfa špeciálnej prokuratúry rezonovala v podstate počas celého víkendu, sa dnes Lipšic vyjadril k téme opäť, avšak už v miernejšom duchu. „Bolo mi bezpečnostnými zložkami objasnené, že išlo o individuálne zlyhanie vodiča jednej z bezpečnostných zložiek, a tým to považujem za vyriešené," stručne jeho slová dnes citoval Denník N. Vodič mal tiež absolvovať detektor lží, kde sa potvrdilo, že nešlo o akciu zameranú proti špeciálnej prokuratúre.

Za vyriešenú ju však nepovažuje predseda parlamentu Boris Kollár. Ten sa po škandále, ktorý Lipšicove slová vyvolali, odmieta uspokojiť s tým, že špeciálny prokurátor celú vec takto jednoducho uzavrel. "Nie pán špeciálny prokurátor, NIE JE TO VYRIEŠENÉ. Očakávam, že sa ospravedlníte Slovenskej informačnej službe, že ste ich klamlivo zatiahli do prebiehajúcej kauzy a do médií ste lživo uvádzali, že vás sleduje SIS napriek tomu, že ste o tom nemali dôkazy. A teraz sa pravda ukázala, že to bol niekto iný," odkázal mu Kollár.

Lipšic svoje podozrenia vyslovil pred piatkovým rokovaním Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na ktorý bol prizvaný. Naznačil, že ho cestou prenasledovalo auto s neexistujúcimi „ešpézetkami“. „Slovensko stále považujem za bezpečnú krajinu. My sme napríklad mali sprievod z Pezinka vozidla s neexistujúcim evidenčným číslom vozidla,“ povedal. Dodal tiež, že to už "prekročilo mieru."

Vyslovil tiež presvedčenie, že mnohé z udalostí, ktoré sa v posledných dňoch udiali pri vyšetrovaní veľkých káuz, organizuje práve tajná služba. Minulý pondelok boli zadržaní štyria príslušníci NAKA a poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz.

Slovenská informačná služba pripadla po voľbách 2020 do rúk Kollárovej Sme rodina. Šéfom sa stal Vladimír Pčolinský, brat poslanca Petra Pčolinského a manžel poslankyne Adriány Pčolinskej, obaja sú vo farbách strany Sme rodina.

Potom, ako bol Vladimír Pčolinský zadržaný a obvinený, na čele tajných skončil. Novým šéfom SIS sa stal Štefan Aláč, ďalší nominant strany Sme rodina.

Matovič hovoril, o odobratí SIS Sme rodina

Lipšicove piatkové slová o možnom sledovaní vyvolali pritom okamžitú reakciu aj na politickej scéne. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) hovoril takmer okamžite o iniciovaní mimoriadneho rokovanie Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, ktorý sa mal konať v stredu.

Minister financií a šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič dokonca v nedeľu v relácii TA3 V politike povedal, Lipšic pri podozreniach o sledovaní jeho osoby SIS vychádza z informácií, ktoré má a treba tomu dávať dôležitosť. Ak by to bola pravda, išlo by podľa neho o obrovské zlyhanie SIS. "Ak by sa preukázali slová Daniela Lipšica, že by za týmto 'hataním' spravodlivosti bola činnosť SIS, treba buchnúť po stole a zobrať tento post Sme rodina," doplnil.