Prezidentku čaká mimoriadne náročný deň: Posledná rozlúčka Zuzany Čaputovej s milovaným otcom (†79)

Práve dnes sa totiž podľa našich informácií uskutoční pohreb jej zosnulého otca. Hlavu štátu tak čaká jeden z jej najťažších dní života. Oporu a pocit súdržnosti jej v posledných dňoch pravdepodobne dával aj sám Svätý Otec František, ktorý sa s ňou lúčil na bratislavskom letisku.

Práve na rozlúčkovom ceremoniále viacerí postrehli, že niečo nie je v poriadku a prezidentka pôsobí smutným dojmom. Tá verejnosti smutnú správu na sociálnej sieti neskôr potvrdila. "Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som ale so slzami kývala aj tomu svojmu," píše v príspevku smutná prezidentka.

Odišiel v pokoji

Prezidentka už dávnejšie naznačila, že jej otec sa začal pasovať s ťažkou chorobou a verila, že tento boj vyhrá. "Napokon došlo v jeho zdraví k obratu, z fatálneho je jeho stav teraz nepochopiteľne „vynikajúci“, ako povedal primár. Bol to zázrak? Možno áno, no tento zázrak umožnil otec, pretože on to nikdy nevzdal," tvrdila ešte pred troma rokmi Čaputová.

Pápež mu ešte naposledy požehnal

Začiatkom minulého týždňa sa však jeho stav zhoršil. "V pondelok ešte vnímal, keď som mu povedala, že mu pápež požehnal. Odišiel v pokoji, doma, v starostlivosti rodiny. Ďakujem za všetko, Oci," píše v ďalších riadkoch užialená prezidentka, ktorá dá dnes otcovi posledné zbohom.