OĽANO nechcelo robiť veľké čistky: Podľa Kyselicu nastal čas na väčšie personálne zmeny

Lukáš Kyselica

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Dodal tiež, že jedným z riešení aktuálnej situácie v bezpečnostných zložkách bude návrh na rekodifikáciu Trestného poriadku. Rozhovory vyšetrovateľov o koncipovaní uznesení považuje Kyselica za normálne. Poslanec za Smer-SD Richard Takáč nesúhlasí a hovorí o dôkazoch o fungovaní systému tzv. udavačov a o kriminalizácii opozície.