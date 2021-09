Rehabilitácia Bezáka: Čo značí jeho prítomnosť po boku pápeža na svätej omši a čo na to hovorí on?

BRATISLAVA – V minulosti bol pápežom odvolaný, následne vrátil svoj biskupský prsteň, teraz je, zdá sa, rehabilitovaný. Reč je o bývalom arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. Pred takmer desiatimi rokmi bol údajne nepochopiteľne odvolaný, teraz slúžil svätú omšu priamo po boku Svätého otca. Čo tieto gestá znamenajú? Dá sa hovoriť o bezákovej rehabilitácii? On sám hovorí, že je na tieto slová ešte skoro, pre neho to však je veľká.

Písal sa rok 2012, kedy bol zo svojho postu odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Bezák sa stal arcibiskupom v roku 2009. Medzi prvými krokmi, ktoré Bezák na novom poste urobil, bol finančný audit. Upozorňoval Vatikán na problémy hospodárenia v diecéze, žiadal o kontrolu. Na prelome januára a februára 2012 bola v Trnavskej arcidiecéze vykonaná apoštolská vizitácia.

Na jej základe 9. júla 2012 požiadal dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. arcibiskupa Bezáka o demisiu. Tú Bezák odmietol, a tak s platnosťou k 2. júlu 2012 ho pápež odvolal z úradu trnavského arcibiskupa. Stal sa emeritným biskupom. Bezák následne v roku 2018 poslal po exprezidentovi Andrejovi Kiskovi svoj biskupský prsteň – už súčasnému pápežovi Františekovi. Teraz však prišla zmena – ešte v júni tohto roka súčasný pápež František Bezákovi vrátil spomínaný prsteň, čo Bezák vníma ako znamenie, že je ešte stále biskupom.

Priamo po boku pápeža

Bezák sa s pápežom stretol aj v Bratislave – zavolal si ho priamo na Apoštolskú nunciatúru, čo mnohí označovali za veľké gesto. S pápežom ale vtedy o svojej budúcnosti nehovoril, tvrdí, že by to bolo nedôstojné. Následne prišiel ešte väčší šok – odvolaný Bezák slúžil svätú omšu v Šaštíne, a to priamo po boku pápeža Františka. Bezák to však za svoju rehabilitáciu nepovažuje.

„Neprikladajme tomu nejaký veľký dôraz. Ja som sa tam prešmykol, aby som bol v prvom rade. Nie je to zámer, že by ma tam boli posadili,“ povedal pre Markízu krátko po omši, pre neho však išlo o príjemný pocit a považuje to za istú satisfakciu po nevysvetlenom vyhadzove z arcibiskupského úradu. „To slovo sa mi páči viac ako rehabilitácia, lebo tá by bola o obnovení úradu. Satisfakcia je zadosťučinenie. Aby som mohol byť tak blízko pápeža, a to nielen dnes, tak to je satisfakcia,“ dodal.

S biskupmi si však nič nepovedal, tí jeho prítomnosť nevnímali kontroverzne. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober povedal, že ak by ho Svätý Otec rehabilitoval, rešpektoval by to. "Vedeli sme o tom, že príde, už skôr, takže sme neboli prekvapení," povedal novinárom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Biskupov sa médiá pýtali aj na to, či by sa pre Bezák našlo miesto v cirkvi. "Myslím si, že už aj dostal ponuky, otázka je, či ich akceptoval. A čo by sa mu mohlo teraz ponúknuť, či by to akceptoval, to je druhá vec, a či urobí pápež nejakú rehabilitáciu. Stretol sa s ním nielen dnes, ale aj predvčerom. Myslím si, že tam bola nejaká reč. Ak to urobí, to, čo som prijal predtým, prijmem aj dnes," povedal Bober k prípadnej Bezákovej rehabilitácii.

Bezák sa v súčasnosti stará o svoju chorú mamu v dome v Bernolákove. Ozývajú sa však už hlasy, čo bude s Bezákom v prípade, ak bude plne rehabilitovaný. Možnosťou je aj to, že postúpi priamo na kardinála. O tejto možnosti však Bezák zatiaľ neuvažuje. Priznáva však, že jeho vzťah s pápežom je veľmi dobrý. „Má, samozrejme, takúto kompetenciu, môže urobiť veci, o ktorých sa nám v tejto chvíli ani nezdá. Moja cesta životom je daná,“ povedal Bezák. Pre neho by to však znamenalo, že by musel odísť do Vatikánu. Na to, aby bol Bezák definitívne rehabilitovaný, musel by dostať do správy vlastnú farnosť, to sa ale zatiaľ nestalo.

