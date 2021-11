Šok na vrchole tretej vlny: Kňaz odrádzal ľudí od vakcín a preferoval nakazenie sa, vraj radšej na vírus umrie!

archívne video

Desivé rady cez farské oznamy

Celý prípad vybuchol po tom, ako sa čitateľ ozval portálu Nový Čas. Podľa neho vraj tamojší duchovný Štefan Kľúčik ľudí odrádzal od vakcinácie proti koronavírusu. Tieto rady mal sprostredkovať v písaných farských oznamoch, ktoré sú distribuované veriacim v obci.

Duchovný Štefan Kľúčik (úplne vľavo) Zdroj: Facebook/Farnosť Bolešov

Kňaz v oznamoch kritizuje vyhlásenie v otázke očkovania od Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a nabáda veriacich, aby ho nebrali ako "záväzné učenie cirkvi". "S veľkým znepokojením by som chcel dať do pozornosti kňaza z Bolešova, ktorý je symbolom dezinfo scény v regióne," napísal anonym.

Prekrútil vyhlásenie biskupov k očkovaniu podľa seba

Šokujúce sú aj ďalšie riadky kňaza v tomto ozname, kde Kľúčik obracia vyhlásenie KBS na svoju vlastnú verziu. "Biskupi len chceli povzbudiť ohrozené skupiny ľudí k očkovaniu, ako sú aj oni sami, teda hlavne starších a ustrašených. No určite sa to netýka tých, čo covid prekonali, mladých do 35 rokov a tých, ktorým to neodporučí ich obvodný či odborný lekár. To, že diskriminačné nariadenia štátu neakceptujú týchto ľudí, čo to prekonali, tých, čo nemôžu byť vakcinovaní, či tých mladých, čo nepotrebujú nijakú vakcínu, neznamená, že sa majú dať tieto skupiny očkovať , a že by títo boli zahrnutí do vyhlásenia KBS," píše Kľúčik v oznámoch verejnosti.

Farnosť v Bolešove Zdroj: Facebook/Farnosť Bolešov

Kľúčik ešte pritvrdil: Radšej nech zomriem na covid!

To však nie je všetko a duchovný z Bolešova v ďalších vetách ešte pritvrdil. "Veď radšej nech ma nakazí covidom môj neočkovaný či očkovaný brat, sestra, ako by som jeho alebo seba musel vidieť šikanovaného týmto štátom a oberaného o slobody práva či majetok. A za seba, radšej zomriem slobodný na covid ako neslobodný vo väzení len preto, že ich vakcínu už nepotrebujem, nechcem, alebo nemôžem, lebo som pochopil, že ide len o neustálu manipuláciu a vydieranie!" kritizuje dlhoročných odborníkov, ktorí sa pandémii už vyše roka venujú a vládne nariadenia kňaz Kľúčik.

Z jeho slov sú sklamaní starosta aj KBS, kňaza si zavolali na koberček

Ťažko sa tieto slová čítali aj Martinovi Rácovi, ktorý je v Bolešove starostom. "Áno, čítal som tie oznamy a mrzí ma to. Myslím, že najlepšie by bolo, keby sme všetci počúvali odborníkov, ale, samozrejme, každý má právo vyjadriť sa," zveril sa denníku starosta Rác.

Slová Kľúčika nenašli pochopenie ani v KBS, ktorá sa už jeho osobou zaoberá. "Mrzí nás to, je to, samozrejme, v rozpore s tým, čo hovoria biskupi. Žilinský biskup túto situáciu rieši a daného kňaza si už pozval na rozhovor," povedal hovorca Martin Kramara.

Zdroj: Getty Images

Prisľúbil, že tejto téme sa už bude verejne vyhýbať

SItuácia sa až tak zdramatizovala, že začiatkom týždňa celú zaležitosť riešila samotná žilinská diecéza. "Na základe podnetov zo strany veriacich si v pondelok 22. 11. 2021 predvolal žilinský biskup Tomáš Galis farára farnosti Bolešov Štefana Kľúčika. Po konzultácii farár prisľúbil, že v budúcnosti sa nebude na danú tému vyjadrovať ani počas bohoslužieb, ani osobne, ani na sociálnych sieťach," povedal po incidente hovorca diecézy Zdeno Pupík.