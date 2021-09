Komplikácie na Luníku IX pred stretnutím s pápežom: Za všetko môže počasie!

Počasie vie niekedy veľmi skomnplikovať situáciu. O tom sa opäť raz presvedčili na východe Slovenska, kde počasie narobilo organizátorom stretnutia pápeža s rómskou komunitou doslova vrásky na čele. Vyzeralo to tak, že všetko pôjde ako po masle a nič ich neprekvapí. To však ešte netušili, čo sa na nich chystá!

Archívne VIDEO Svätý otec z papamobilu pozdravil obyvateľov Slovenska

Prípravy boli v plnom prúde a postupne finišovali, keď do metropoly východu – Košíc dorazila silná búrka. Tie boli sprevádzané aj prívalovými lejakmi, ktoré pocítili najmä na slávnom košickom sídlisku Luník IX. Práve na tomto mieste sa pápež stretne s miestnou rómskou komunitou.

Totižto, vodu z búrky zrejme nestíhala kanalizácia odvádzať tak rýchlo, ako bolo potrebné a miesto doslova zatopilo. Na fotografiách jedného z organizátorov Pavla Danka vidieť, ako na mieste stála voda. Techniku, stoličky a všetko, čo mali pripravené, museli rýchlo skryť. Našťastie, na miesto behom chvíle prišli hasiči, ktorí z miesta vodu odčerpali.

V súčasnosti je v Košiciach príjemné počasie, svieti slnko a teploty dosahujú zhruba 22 stupňov Celzia, popoludní by mohli atakovať aj hranicu 30 stupňov Celzia. „Všetko už je v poriadku,“ povedal pre Topky.sk Pavol Danko.

Ako dodal, program na Luníku IX už začal a tešia sa na príchod Svätého otca. V súčasnosti na mieste prebieha svätá omša, ktorú celebruje apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku Vladimír Fekete. Následne bude na mieste sprievodný program, vystúpi Zbor z Luníka IX. Na miesto by mal prísť okolo 16. hodiny popoludní. Po 17:00 by sa mal stretnúť s mladými na štadióne Lokomotíva a odtiaľ sa v večerných hodinách vráti naspäť do Bratislavy.

