Takmer všetky OKRESY budú oranžové: Rožňava je na tom mimoriadne zle! Prvé skupiny dostanú tretiu dávku

BRATISLAVA - Od pondelka bude platiť nové rozdelenie okresov. Počet prípadov posledné dni rapídne vzrástol a to sa odzrkadlilo aj na tom, v akej fáze sa okresy nachádzajú. Väčšina z nich bude oranžová. Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle a červené bude už tento týždeň.

Väčšina Slovenska bude od pondelka oranžová. Najviac zelených okresov je na západe. Desať okresov už prechádza do červenej farby, čo je tretí z piatich stupňov. Neočkovaní ľudia, ktorí nemajú test, už nasledujúci týždeň výrazne pocítia sprísnenie pravidiel pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Napríklad nebudú môcť ísť do reštaurácie či kaviarne, a to ani na terasu.

Nové rozdelenie okresov

Najhoršie je na tom okres Rožňava. Ten prejde do červenej fázy už od zajtra. Rozhodla o tom vláda na dnešnom rokovaní. Od pondelka 13. septembra bude v oranžovej fáze takmer celé Slovensko.

Takto vyzerá rozdelenie okresov tento týždeň. Zdroj: MZ SR

Monitoring (zelená farba): okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Púchov,okres Ružomberok, okres Senec, okres Stropkov, okres Trnava, okres Zlaté Moravce.

Ostražitosť (oranžová farba): okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica,okres Bardejov,okres Brezno, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice,okres Levoča,okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec,okres Martin,okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra,okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske,okres Piešťany,okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa,okres Senica,okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves,okres Stará Ľubovňa,okres Svidník,okres Topoľčany,okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš,okres Vranov nad Topľou,okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina,okres Zvolen.

I. stupeň ohrozenia (červená farba): okres Bytča,okres Košice I.-IV.,okres Krupina,okres Poprad,okres Skalica,okres Trenčín.

Patríme medzi krajiny s najrýchlejším rastom prípadov

Slovensko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom prípadov. Oproti minulému týždňu sa počet prípadov viac ako zdvojnásobil. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišík.

Zdroj: Topky - Maarty

Do nemocníc prijali v súvislosti s diagnózou COVID-19 77 pacientov oproti minulotýždňovým 50. Ochorenie sa potvrdilo u 126, pričom minulý týždeň ich bolo 70. Na ventilácii je 13 ľudí, pred týždňom boli štyria. Nárast prípadov sa prejavil aj v počte výjazdov záchrannej služby.

Denne prijmú nemocnice asi 11 pacientov, čo predstavuje asi sedem až osem percent identifikovaných prípadov. Medzi nezaočkovanými pozitívnymi ide asi o deväť percent, zo zaočkovaných končia v nemocnici menej ako tri percentá pozitívnych. Zo 108 hospitalizovaných je najviac ľudí, 41, hospitalizovaných v Košickom kraji. Pri plne zaočkovaných pacientoch je vek hospitalizovaných výrazne vyšší.

Zaočkovaná je viac ako polovica populácie, pre ktorú sú dostupné vakcíny. Pribúda asi 1700 osôb denne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na tlačovej konferencii povedal tiež, že vyžadovanie testu od pacientov pri vyšetreniach budú riešiť. V štátnych nemocniciach chcú jednoznačnejšie regulovať pravidlá. Hovorí aj o tom, že pacienti by nemuseli za test platiť. Avizoval tiež, že v priebehu niekoľkých týždňov by malo ministerstvo mať k dispozícii mapu zobrazujúcu premorenosti Slovenska.

Zdravotníci, seniori či učitelia dostanú tretiu dávku vakcíny

Zdravotníci, seniori, učitelia či pacienti dostanú tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pôjde o ľudí, ktorí sú osem mesiacov po podaní druhej dávky mRNA vakcíny. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Nariadenie začne platiť 13. septembra.

Tretiu dávku najprv dostanú v zdravotníci. Potom to budú imunokompromitovaní pacienti, klienti a zamestnanci centier sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti nad 60 rokov a nakoniec ostatná populácia, priblížil Lengvarský. "Verím tomu, že aj na základe skúseností z iných krajín prispeje k väčšej ochrane zaočkovaných pacientov a možnému zníženie náporu na zdravotnícke zariadenia," podotkol.

Proti ochoreniu COVID-19 sa budú môcť očkovať aj deti

Proti ochoreniu COVID-19 sa budú môcť od štvrtka (9. 9.) očkovať aj deti od päť do 11 rokov. Lengvarský zdôraznil, že očkovanie je dobrovoľné, na základe žiadosti rodiča a musí byť schválené pediatrom alebo iným odborným lekárom.

"Táto požiadavka bola vznesená aj z radov odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane detí. Má prispieť k tomu, aby sme ochránili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by mohli mať ako neočkovaní pri styku s covidom-19 nejaké problémy," vysvetlil minister. Deti podľa neho dostanú iba tretinovú dávku vakcíny. Šéf rezortu očkovanie detí odporúča.