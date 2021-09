Sezóna vinobraní a burčiakov je v plnom prúde: Počasie cez víkend nás prekvapí!

Burčiak, víno, cigánska pečienka, lokše, kolotoče a dobrá muzika. To všetko si ľudia spájajú s príchodom septembra. Po minulom roku, kedy na Slovensku vo veľkom zúrila koronakríza a očkovanie bola hudba budúcnosti, sa tento rok ľudia opäť môžu tešiť na obľúbené akcie. Všetko však závisí od počasia. Meteorológovia však majú zrejme dobré správy – cez víkend, ba ani nasledujúci týždeň, by sa počasie výraznejšie zmeniť nemalo! „Vďaka zmenšenej oblačnosti by cez deň mali teploty postupne stúpať a na juhu Slovenska by mohli cez najbližší víkend dosiahnuť až 25 °C. No rána zostanú studené, pretože dni sa už výraznejšie skracujú,“ povedal pred časom meteorológ Pavel Matejovič.

Zdroj: Zoznam s.r.o.

Sobota

Noc bude jasná, k ránu sa ojedinele môže vyskytnúť hmla. Na severe a východe sa môžu prechodne objaviť aj prehánky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7 stupňov Celzia, v údoliach miestami do 2 stupňov Celzia s bezvetrím, maximálne slabým premenlivým vetrom.

„Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň bude cez Bielorsko a Ukrajinu smerom na juh až juhovýchod postupovať nevýrazný studený front,“ napísali meteorológovia na SHMÚ. Podľa ich slov bude cez deň malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe sa môžu objaviť prehánky či dážď.

Zdroj: Predpovede.sk

Ráno a predpoludním treba počítať s hmlou či nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov Celzia, na Spiši a Horehroní teploty dosiahnu väčšinou 20 stupňov Celzia. Na horách bude teplota do 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý premenlivý vietor.

Nedeľa

„Nad Baltským morom zmohutnie tlaková výš. Po jej prednej strane začne nad naše územie od severovýchodu prúdiť o niečo chladnejší a suchší vzduch,“ uvádzajú meteorológovia. V noci bude jasno až polooblačno, miestami treba počítať aj so zväčšenou oblačnosťou. Nad ránom sa vyskytne hmla či nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 13 až 8, v údoliach maximálne 3 stupne Celzia.

Zdroj: Predpovede.sk

Cez deň bude rovnako, ako v noci, jasno až polooblačno, miestami s prehánkami. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov Celzia, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní maximálne do 18 stupňov Celzia. Pofukovať bude slabý, miestami na východe severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km/h.