Nový variant z Kolumbie sme mali aj na Slovensku: WHO má obavy! Informácie zatiaľ chýbajú

BRATISLAVA - Ešte sme poriadne nestihli prebádať nový, nákazlivejší variant koronavírusu, tzv. delta mutáciu, a už tu máme ďalšiu. Variant pôvodom z Kolumbie detegovali ešte v januári, u nás sa už vyskytol v pár vzorkách. Podľa súčasných poznatkov nie je možné potvrdiť, do akej miery nebezpečný je.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že monitoruje nový variant koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v januári v Kolumbii. Existujú totiž obavy, že by mohol byť odolný voči vakcínam, informovala agentúra AFP. Na Slovensku sa už vyskytol v máji, no výraznejšie sa nepresadil.

VIDEO Premiér Heger po vakcinácii druhou dávkou: Vyzval na spojenie síl a očkovanie proti koronavírusu

Nový variant z Kolumbie identifikovali aj na Slovensku

Nový variant zaznamenal Úrad verejného zdravotníctva ešte v máji tohto roku, kedy ho na našom území potvrdili prvýkrát. "Variant B.1.621 sme na Slovensku sekvenovaním prvýkrát potvrdili v máji 2021. Odvtedy sme ho na našom území laboratórne potvrdili iba v jednotkách prípadov - výraznejšie sa nepresadil," uviedla pre Topky hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Prítomný bol v troch vzorkách.

Zdroj: Getty Images

Aktuálne má na Slovensku jednoznačnú dominanciu nákazlivejší delta variant. "Laboratórne máme potvrdené ešte malé množstvo prípadov alfa variantu," povedala hovorkyňa. "Variant, ktorý identifikovali v Kolumbii, už v augustových sekvenovaných vzorkách potvrdený nebol," skonštatovala Račkovú.

Informácie zatiaľ chýbajú

Z nového variantu má obavu Svetová zdravotnícka organizácia. Zaradila ho medzi VOI (variant of Interest, pozn. red.), teda potenciálne závažný variant, ktorý je objektom ďalšieho vedeckého bádania. "Variant B.1.621, pomenovaný ako variant mí, zaradila WHO medzi VOI (Variant of Interest, pozn. red.) dňa 30. augusta 2021," informuje ÚVZ SR.

Zdroj: Getty Images

"V tejto chvíli a na základe súčasných vedeckých poznatkov ešte nemožno jednoznačne a definitívne povedať, či mutácie typické pre tento variant skutočne predstavujú zvýšené epidemiologické riziko. Rovnako nateraz nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť schopnosť tohto variantu znížiť účinnosť očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19," dodala Račková.

Nie každá mutácia má vplyv na vlastnosti vírusu

Všetky vírusy, vrátane SARS-CoV-2, sa časom menia. Väčšina zmien (mutácií) nemá takmer žiadny vplyv na vlastnosti vírusu. Niektoré zmeny však môžu ovplyvniť napríklad to, ako ľahko sa vírus šíri, ako závažné ochorenie spôsobuje a podobne. Práve preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s partnermi, expertnými sieťami, národnými orgánmi, inštitúciami a výskumníkmi priebežne monitoruje a hodnotí vývoj vírusu SARS-CoV-2, ozrejmil úrad.

VIDEO Odborníci prosia rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti KORONAVÍRUSU: Toto im hrozí!

"Výskyt jednotlivých variantov sa sleduje a vyhodnocuje pomocou sekvenovania, deje sa tak aj na území Slovenskej republiky prostredníctvom laboratórií Úradu verejného zdravotníctva SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied," informoval úrad.

Variant Mí

Variant, odborne označovaný ako B.1.621, nazýva zdravotnícka agentúra OSN vo svojej klasifikácií písmenom gréckej abecedy "mí". WHO ho v súčasnosti považuje za tzv. variant záujmu, ktorý je potrebné ďalej monitorovať. Má totiž viacero mutácií, ktoré indikujú riziko rezistencie voči očkovacím látkam. Podľa WHO je preto potrebné vykonať ďalšie štúdie, ktoré by prispeli k jeho lepšiemu poznaniu.

Predmetom monitoringu je aktuálne päť variantov vrátane variantu mí, ktorý už bol okrem Kolumbie detegovaný aj v ďalších krajinách Južnej Ameriky, ale aj vo viacerých štátoch Európy vrátane Slovenska. V globálnom meradle je rozšírenosť variantu mí zatiaľ len nízka: aktuálne predstavuje 0,1 percenta zo sekvenovaných vzoriek. V Kolumbii je však toto číslo výrazne vyššie, až 39 percent, uvádza AFP.

Všetko sa začalo alfa variantom

Prvý variant vírusu SARS-CoV-2, ktorý predstavuje zvýšené riziko pre globálne verejné zdravie, bol identifikovaný v závere roku 2020. Išlo o variant alfa, prvýkrát bol zaznamenaný v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Na základe tejto udalosti odborníci vytvorili dve hlavné kategórie monitorovaných variantov vírusu - "Variant of Concern" a "Variant of Interest".

Zdroj: Getty Images



Variant of Concern (VOC)

Je epidemiologicky závažný, jeho výskyt by mala vnímať aj verejnosť. Preukázateľne sa totiž spája s minimálne jednou z nasledujúcich zmien, ktoré majú globálny význam pre verejné zdravie:

- zvýšenie prenosnosti alebo škodlivé zmeny v epidemiológii COVID-19,

- zvýšenie virulencie alebo zmena klinického prejavu choroby,

- zníženie účinnosti opatrení alebo dostupných diagnostík, vakcín či liekov.

Zdroj: Getty Images



Variant of Interest (VOI)

Je potenciálne závažný variant, ktorý je objektom ďalšieho vedeckého bádania. Pozornosť mu odborníci venujú preto, že v genóme daného variantu pozorujú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť epidemiologicky významné vlastnosti vírusu. Variant sa dostáva do kategórie VOI na podnet virológov v pracovnej skupine WHO alebo ak sa variant šíri komunitným prenosom, objavuje s v klasteroch, prípadne ho detegujú viaceré krajiny.