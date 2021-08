Odborník hodnotí parlamentné fiasko: Nemôžu to neustále odkladať, nevidí inú cestu ako Mikulcov koniec

Sám priznáva, že iný priebeh ani nečakal. "Mňa to neprekvapilo ani s ministrom Mikulcom. Je to totiž dlhodobo o tom, že časť vládnej koalície sa ho zastáva. Očakávam ale to, že si to tak či tak vyriešia, hlavne po tom, čo policajného prezidenta začala stíhať prokuratúra. Či sa im to páči alebo nie, tam budú musieť vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť. Mikulec má totiž na konte viac výhrad. Skôr či neskôr k výmene ministra dôjde," myslí si politológ Ján Baránek.

Neotvorenie schôdze je provokácia aj tých ľudí, ktorí nemajú čo do úst

Baránek kritizuje aj dnešnú situáciu, kedy na schôdzu prišlo 120 ľudí, no pri otváraní prvej najskôr nebol schválený program a na tú druhú nebolo dostatok poslancov na uznášanie. "Neprišlo ich pár desiatok. Pokiaľ boli ospravedlnení, tak prosím, ale pokiaľ sa rozprávame o tom, že stredná trieda padá na kolená, ľudia evidentne nemajú už toľko peňazí a všetko sa zdražuje, poslanci by mali aspoň v tomto prípade zachovať istú štábnu kultúru. Ľudí to totiž môže nesmierne dráždiť. Keďže dostanú na výplatnej páske aj nejakých 4 až 5-tisíc mesačne, mohli by mať toľko slušnosti a nedráždiť tých, ktorí sú už fakt bez prostriedkov," dodal ostrieľaný politológ.

"Keby sme žili v dobe rozkvetu a blahobytu, tak by to nebolo také vypuklé, no poslanci by si mali uvedomiť, že sú naozaj pod drobnohľadom, a to nie len médií ale aj ľudí. Takto len zbytočne provokujú," uzavrel.

