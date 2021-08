Extrémistickí poslanci bez rúšok na drzovku v parlamente: Ich kolegovi došla trpezlivosť, dáva im zbohom!

Na poslancov čakalo viacero zvedavých novinárov a fotografov, no v momente, keď začali prichádzať predstavitelia ĽSNS a Republiky, niektorí ostali prekvapení. Iní už paradoxne ani nie. Líder ĽSNS Marian Kotleba si totiž namieril do pléna rovno bez rúška.

Nebol sám a za ním vyštartoval hneď pred Marekom Krajčím (OĽaNO) jeho kolega Andrej Medvecký (ĽSNS), ktorý sa rovnako na rúško vykašľal.

Svetlá výnimka, no len na pár minút

To, že tu nejaká pandémia stále je si z ĽSNS zjavne uvedomoval len poslanec Peter Krupa, ktorý síce prišiel do parlamentu s rúškom, no to nemal dlho a navyše ho nemal ani nasadené správne, keďže mu vytŕčal nos.

Netrvalo dlho, a už ho mal aj zosadené z tváre. Poslanci Republiky a ĽSNS pritom zďaleka nepatria medzi podporovateľov očkovania, o to je táto situácia absurdnejšia.

Rúško nemali nasadené ani predstavitelia strany Republika, ktorí sa od ĽSNS odštiepili. Či už vám padol zrak na poslancov Suju, Mazureka alebo Ďuricu, ani jeden nemal počas otvárania schôdze nasadené rúško.

Má toho dosť a dáva im zbohom!

Popoludní však vyšla na verejnosť aj ďalšia informácia ohľadom klubu ĽSNS, ktorý bude mať po novom už len 8 poslancov, čo je najnižšie kvórum požadované na existenciu parlamentného klubu. Ide o primátora Rimavskej Soboty a poslanca ĽSNS (už bývalého) Jozefa Šimka. Ten podľa portálu Aktuality.sk dáva kotlebovcom zbohom.

Zatiaľ nie je jasné, kam sa Šimko chystá, no jeho dôvody na odchod tkvejú v pandemickej situácii a aj s tým, ako kotlebovci (ne)dodržiavajú nariadenia. "Napríklad, ja som zaočkovaný, oni sú zásadne proti tomu. Ja mám iný názor, je tam toho viac, ale nehľadajte v tom nejaké zázraky,“ povedal Šimko. Ten ani nepotvrdil, no ani nepoprel, že by chcel vstúpiť do odštiepenej sorty zo strany Republika ex-kotlebovca Milana Uhríka.

"Zoberte si Messiho, odišiel z Barcelony a všetko je v úplnom poriadku," dodal ešte vtipne poslanec Šimko.

VIDEO z dnešného neúspešného otvárania schôdze: