MIMORIADNA schôdza parlamentu: Prekvapenie na úvod po návrate poslancov do lavíc, neschválili ani program!

BRATISLAVA - Parlamentné prázdniny sa zrejme definitívne skončili a je tu prvá schôdza na sklonku leta. Bude to 37. schôdza, ktorá sa bude venovať cenám energií v roku 2022 a o postupe SR po dokončení plynovodu Nord Stream 2. Poslanci nekončia ani po ukončení tejto schôdze, pretože má nasledovať očakávané a mimoriadne rokovanie o návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

VIDEO Ani druhý pokus o otvorenie 38. schôdze nedopadol úspešne:

Aktualizované 11:40

Kollár zisťuje uznášaniaschopnosť pre 38. schôdzu. Nie je však prítomná nadpolovičná väčšina potrebných poslancov. Schôdza tak bude až 12:10.

VIDEO Prvý pokus o otvorenie 38. schôdze o odvolávaní Romana Mikulca:

Aktualizované 11:27

Poslanci SaS cez predsedníčku klubu Annu Zemanovú vysvetľujú, prečo nepodporili začiatok schôdze o cenách energií. "Išlo by len o podporenie ďalšieho divadla Roberta Fica. Ak chce o tomto hovoriť pán Fico, tak by to bola kritika len na jeho hlavu a jeho vlády," povedala Zemanová s tým, že SaS dospela k tomuto kroku po konzultácii s lídrom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Aktualizované 11:23

Poslanci čakajú do 11:37, kedy sa má začať ďalšia, 38. schôdza o odvolávaní ministra vnútra. Ten sa už nachádza v pléne a debatuje s predsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:05

Kollár konštatuje, že poslanci neschválili program schôdze k téme stúpajúcich cien energií a ukončil schôdzu. O 30 minút bude zvolaná ďalšia schôdza na tému odvolávania ministra Mikulca.

Zdroj: TV NR SR

VIDEO Poslancom sa nepodarilo otvoriť 37. schôdzu o cenách energií a Nord streame 2:

Aktualizované 11:05

Poslanci sa už nachádzajú v parlamente. Boris Kollár ako predseda NR SR otvoril schôdzu a skonštatoval, že pritomných poslancov je 124, čím je NR SR uznášaniaschopná.

Aký bol pôvodný plán?

Skupina poslancov chcela na mimoriadnej schôdzi prerokovať a prijať návrh uznesenia k výraznému rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022. Venovať sa chceli aj rizikám pre príjmy štátneho rozpočtu po sprevádzkovaní plynovodu Nord Stream 2.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Plánovali zároveň požiadať exekutívu o predloženie vecného a časového harmonogramu krokov, ktoré musí vláda okamžite podniknúť, aby sa eliminovali ťažké finančné, hospodárske a sociálne dosahy zvyšovania cien energií v roku 2022.