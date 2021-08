Za papéžom do Maďarska: Neozaočkovaní musia ísť do karantény! Hrozí pokuta, obmedzia aj blízkych

Zdroj: Gettyimages.com, TASR/AP Photo/Alessandra Tarantino

BRATISLAVA - Pendlerom už skončila výnimka a tí, ktorí sú nezaočkovaní budú musieť ísť do karantény. Tej sa vyhnú len v prípade, že budú mať negatívny PCR test. To platí aj pre tých, ktorí sa rozhodnú ísť za pápežom do Maďarska.