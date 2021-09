Budú sa meniť podmienky pri návšteve pápeža? Premiér to povedal jasne: Je to v Mikasových rukách

BRATISLAVA - V prípade nastavení podmienok pre účasť na podujatiach pri návšteve pápeža Františka na Slovensku musia platiť pravidlá určené Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ). V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

archívne video

Na priamu otázku, či sa k pápežovi dostanú aj testovaní či ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, tak, ako to požaduje opozícia i biskupi, premiér povedal, že odpoveď na to nevie. "Pravidlá, ktoré vydal ÚVZ, musia platiť pre každého, je preto na organizátorovi, aby sa pohyboval v rámci týchto pravidiel," skonštatoval Heger. Zároveň upozornil, že rozhodnutie o tom, že na podujatia budú mať prístup len očkovaní nebolo chápané ako nástroj na zvýšenie zaočkovanosti. "Takto to nikdy nebolo, toto nikdy nebol motív, chceli sme tým chrániť zdravie," zdôraznil.

Odmietol tiež hodnotiť dosah očkovacej lotérie na zvýšenie zaočkovanosti. "Na takéto hodnotenie potrebujete viac času, nemožno to urobiť po troch odvysielaných reláciách," upozornil premiér. V programe však vidí pozitíva, mieni, že pomohla diskusiu o očkovaní naviesť k vecnejšiemu a kultivovanejšiemu charakteru. Premiér si uvedomuje, že v rámci zaočkovanosti na úrovni 42 percent zaostáva SR za inými krajinami, súčasné číslo vidí ako vplyv troch faktorov – opozičnej politiky, ktorá zneužíva tému, taktiež z pandemického hľadiska veľmi priaznivé leto, ktoré nemotivuje k očkovaniu a rovnako podľa neho ľudí od očkovania odrádza aj militantný charakter odporu voči vakcinácii.

V prípade tretej vlny pandémie zvýraznil, že to, aká bude ťažká, určí najmä nezaočkovaná skupina ľudí v kategórii 50+, ako najrizikovejšia skupina obyvateľstva. "Tí rozhodnú o tom, ako budú zaplnené nemocnice, aké budú opatrenia. Preto ich vyzývam, aby svoje terajšie rozhodnutie prehodnotili," povedal Heger. V krátkosti sa vyjadril aj k situácii v koalícii. "Jej udržanie závisí od vôle každého koaličného člena," zdôraznil. Myslí si, že v koalícii je vôľa pokračovať v naplnení programového vyhlásenia vlády. Súčasné obdobie a nová garnitúra na Slovensku podľa Hegera pomohli zvýšiť aj kredit krajiny v zahraničí.