Zájazdy "na pápeža": Do Maďarska sa chystajú desiatky autobusov! Pravidlá nie sú také prísne

BRATISLAVA – Slovensko sa pripravuje na veľkú udalosť. Už o pár dní k nám historicky po prvý raz zavíta pápež František I. To sa pochopiteľne stretáva aj so záujmom širokej verejnosti, napriek tomu sa nájdu takí, ktorí napriek tomu, že pápeža budú mať takpovediac na domácej pôde, plánujú radšej využiť možnosť pozrieť a vypočuť si ho v Maďarsku. Niektoré farnosti sa dokonca rozhodli usporiadať k našim južným susedom zájazdy.

Návšteva pápeža na Slovensku je naplánovaná od 12. do 15. septembra. Ešte predtým však Svätý Otec zamieri na maďarskú pôdu. To využili niektoré farnosti a k naším južným susedom organizujú autobusové zájazdy. Vie o tom aj Konferencia biskupov Slovenska. "Viem zatiaľ asi o desiatke autobusov zo Slovenska, určite mnoho ľudí pôjde aj individuálne. Presné čísla nepoznám," uviedol pre Topky.sk hovorca KBS Martin Kramara.

Archívne VIDEO Premiér o návšteve pápeža: Nemôžeme si dovoliť komfort ako Maďarsko, zaočkovanosť je u nich vyššia

V Maďarsku platia pri návšteve pápeža menej prísne opatrenia, ako na Slovensku. U nás sa na Svätého Otca budú môcť totiž prísť pozrieť iba tí, ktorí sú plne zaočkovaní. Ministerstvo zdravotníctva toto opatrenie vysvetlilo tým, aby mohlo ísť na podujatie čo najviac ľudí, no zároveň sa eliminovalo riziko šírenia koronavírusu. Okrem toho je potrebné sa na jednotlivé podujatia dopredu registrovať a následne obdržať vstupenku.

Zdroj: Getty Images

V Maďarsku sú však pravidlá iné. Tam sa totiž na pápeža Františka, ktorý na eucharistickom kongrese v Budapešti odslúži 12. septembra svätú omšu, budú môcť prísť pozrieť všetci, teda aj tí, ktorí sa zaočkovať nedali.

Od návštevníkov sa nebude vyžadovať dokonca ani negatívny test. O tom, či ho budú od účastníkov týchto zájazdov požadovať aspoň naše farnosti, KBS vedomosť nemá. Hovorca Martin Kramara však zdôraznil však, že netreba zabúdať, že v oboch prípadoch, teda na Slovensku aj v Maďarsku, podmienky týkajúce sa opatrení neurčila cirkev, ale štát.

Zdroj: TASR

Menšieho záujmu sa neboja

Toho, že by takéto zájazdy mohli spôsobiť menší záujem o následnú návštevu Svätého otca na Slovensku však obavy nemajú. "Povzbudzujeme ľudí, ak majú možnosť, aby na Eucharistický kongres do Budapešti šli. Mal byť ešte minulý rok, už vtedy sme povzbudzovali, potom sa to však pre pandémiu zrušilo. Kongres je nádherné podujatie katolíckej viery. A nie je to súťaž, kde príde aký počet. Kto má možnosť ísť na obe podujatia, nech ide; tešíme sa, kto si vyberie jedno z nich, určite bude mať hodnotný duchovný zážitok, či v Budapešti alebo v Šaštíne, či v Prešove alebo v Košiciach," uviedol Kramara.

U nás je možné registrovať sa na liturgiu v Prešove, pápežovu návštevu košického sídliska Luník IX, stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach či Svätú omšu v Šaštíne.