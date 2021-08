V stravovacích prevádzkach by mali byť zakázané jednorazové plasty: Neuvidíte ich ani na verejných podujatiach

Ján Budaj

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktoré v stredu schválila vláda na svojom rokovaní.