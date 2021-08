Očkovacia LOTÉRIA pobúrila aj politikov: Pravidlá treba prehodnotiť! Výzva pre Hegera, Matoviča by mal odvolať

BRATISLAVA - V nedeľu sa konali prvé losovanie o najvyššie výhry v očkovacej lotérii. Ako sa dalo čakať, program vyvolal u ľudí najmä pohoršenie. Minister financií svoj nápad bránil, no väčšina má iný názor. Poslankyňa za stranu Za ľudí žiada prehodnotenie pravidiel, bývalý minister školstva sa neubránil vulgarizmom. Podľa europoslanca Šimečku by mal premiér ministra financií odvolať.

V nedeľu sa konalo prvé žrebovanie v očkovacej lotérii, z piatich vyžrebovaných vyhral len jeden. Konkrétne Lýdia z okresu Humenné. Ďalší štyria také šťastie nemali. Druhý vyžrebovaný hovor ukončil, ďalší nezdvihol v stanovenom limite, štvrtý vyžrebovaný heslo nevedel, lebo nepozeral televíziu.

V ľuďoch i politikoch to vyvolalo pohoršenie

Najväčšiu senzáciu vyvolala Zuzana z Prešova. Posledná vyžrebovaná totiž telefón dvihla, reláciu sledovala, no vo vymedzenom čase ho napriek tomu nepovedala, lebo televíziu pozerala cez internet a prenos bol oneskorený. O výhru v celkovej výške 400-tisíc tak prišla. V ľuďoch, ale aj politikoch, to vyvolalo pohoršenie. Niet sa čo čudovať. Tí, ktorí to videli, vedia.

Strojca tejto relácie minister financií Igor Matovič reagoval tak, ako je pre neho typické. Prvý diel označil za drámu. "300-tisíc v lufte... "nepozerám telku". 400-tisíc v lufte... "mám pomalý internet"... nuž, tým pádom prvý šťastlivec budúcu nedeľu hrá rovno o 500-tisíc evri," napísal bývalý premiér.

Žiadam o prehodnotenie pravidiel

Poslankyňa Za ľudí Vladimíra Marcinková vyzvala zástupcov rezortu financií, aby prehodnotili štatút súťaže o očkovaciu prémiu Byť zdravý je výhra tak, aby mali možnosť vyhrať aj ľudia, ktorí sledujú oficiálny internetový online prenos RTVS. Reagovala práve na prípad pani Zuzany. "Je zrejmé, že z technických dôvodov je takýto prenos oneskorený o desiatky sekúnd oproti televíznemu vysielaniu, a preto osoby sledujúce reláciu na internete objektívne nedokážu splniť nastavené pravidlá lotérie včas," uviedla.

Pravidlá súťaže považuje za neprimerane zložité vzhľadom na cieľ, ktorý má lotéria sledovať. "Priznám sa, nie som fanúšičkou očkovacej lotérie, ale rešpektujem kolektívne rozhodnutie koalície, zaradiť ho medzi motivačné nástroje na podporu očkovania," uviedla s tým, že sama podporila svojimi hlasmi všetky návrhy smerujúce k podpore očkovania. "Za kľúčové však považujem, aby komunikácia a pravidlá takejto očkovacej kampane boli dôstojné a spravodlivé," dodala Marcinková.

Ľudia na Slovensku nepotrebujú drámu

K lotérii sa vyjadril aj europoslanec Michal Šimečka. Ľudia na Slovensku podľa neho nepotrebujú drámu, reagoval tak na slová Igora Matoviča. "Tej sme si zažili za posledné dva roky viac než dosť. Od politikov potrebujeme profesionalitu, pracovitosť, schopnosť nachádzať odborné riešenia a doťahovať ich do úspešného konca," uviedol.

Zdroj: FB/Michal Šimečka - Progresívne Slovensko

Signálov pre Hegera je podľa neho dosť. "Ako má spájať ľudí v ťažkých časoch, keď sa arogantne vysmieva ešte aj tým, ktorí kvôli jeho neschopnosti prišli o tak veľa - od 400-tisíc eur pani Zuzany, až po ľudské životy obetí druhej vlny? Neviem koľko signálov ešte potrebuje premiér Heger. Každý deň, ktorý neodvolá Igora Matoviča, pácha škody na Slovensku," dodal.

O jednom ministrovi sa dá povedať, že je čistý...

K očkovacej lotérii sa vyjadril aj bývalý minister školstva Juraj Draxler. "V živote som stretol celý rad európskych ministrov financií. Jednému semináru ministrov financií som v Paríži dokonca predsedal (s E. Macronom, ktorý bol vtedy tamojším ministrom hospodárstva)," uviedol na sociálnej sieti. "Takže ich naozaj dobre poznám. Niektorí sú super chytrí. Niektorí poslabší. Niektorí veľmi slabí. Ale len o jednom sa dá povedať, že je čistý d*bil, neodpustil si," dodal.

Zdroj: RTVS/Byť zdravý je výhra

Vrcholne nedôstojné

Matovičovu lotériu komental aj exšéf KDH Alojz Hlina. "Nič nedokumentuje cynizmus a absurditu Matovičovej lotérie viac ako vyjadrenie tej milej pani Vierky, ktorá robí riaditeľku domova sociálnych služieb, keď losovala výherkyňu 400 000 tisícovej výhry. Povedala... tá suma by nám vystačila na dva roky prevádzky," napísal.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Istú výzvu adresoval aj premiérovi Hegerovi. "Pýtam sa: Toto premiér Heger podporuje, toleruje? Vrcholne nedôstojné, nechutné, ponižujúce. Som zvedavý, kto z vládnej kolalície vyzve premiéra, aby prestalo toto trápne a nechutné divadlo," dodal.

Potrebná je registrácia, lotéria stojí milióny

Očkovaní záujemcovia o finančné ceny neboli do lotérie zahrnutí automaticky, ale museli sa do nej prihlásiť. Registrovať sa môžu iba dospelí. Doteraz sa do lotérie zapojilo vyše 616-tisíc z 2,3 milióna obyvateľov, ktorí dostali aspoň prvú dávku vakcíny.

Analytici ministerstva financií odhadli, že náklady na očkovaciu lotériu vo výške 26,4 milióna eur sa vrátia, ak lotéria presvedčí k očkovaniu proti covidu-19 oboma dávkami aspoň 6000 ľudí. Upozornili však, že v zahraničí zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov o účinnosti lotérie na podporu vakcinácie.